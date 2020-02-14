ХК "Горняк" сыграл на выезде с ближайшим соседом по турнирной таблице чемпионата РК

В рамках чемпионата РК по хоккею рудничане 11-12 февраля встречались с «Актобе». Перед этими матчами "Горняк" занимал 9 место в таблице, его соперник был на строчку выше.

Игры в Актобе стали первыми после ухода главного тренера "Горняка" Евгения Зиновьева. Отчет о них опубликоваа пресс-служба рудненского клуба на странице ВКонтакте.



В первом матче подопечные Александра Рожкова проиграли «горожанам» со счётом 3:2.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, голом отметился форвард команды хозяев Павел Копытин, реализовавший численный перевес. Вскоре «Горняк» восстановил равновесие в счёте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Оскар Юлбарисов.

Во втором периоде защитник «горожан» Никита Церенок вновь выводит свою команду вперед. На 43-й минуте Андрей Спиридонов делает счет 3:1. Под занавес периода Оскар Юлбарисов оформляет дубль, тем самым сократив отставание до минимума, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться.

ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)



1:0 – Копытин (Жорабек, Спиридонов) – 07:30 ГБ

1:1 – Юлбарисов (Грязнов) – 09:09

2:1 – Церенок (Игнатенко, Копытин) – 34:48

3:1 – Спиридонов (Копытин, Билалов) – 42:44

3:2 – Юлбарисов (Лобанов Ив, Грязнов) – 58:26



Вратари: Севидов – Грязнов

Броски: 13 – 16

Штраф: 29 – 33

В повторном матче «Горняк»взял реванш.



В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором периоде «Горняк» забросил три шайбы, отличились Степан Штефан, Оскар Юлбарисов и Юрий Муравьёв. На 50-й минуте «Актобе» сумел распечатать Максима Грязнова усилиями Дмитрия Тесленко, установив окончательный счёт.



ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)



0:1 – Штефан (Лобанов) – 22:12

0:2 – Юлбарисов (Степанов, Щанкин) – 34:56 ГБ

0:3 – Муравьёв (Лобанов, Штефан) – 39:22

1:3 – Тесленко (Аргымбаев) – 49:13



Вратари: Севидов, Акулинин (40:00 – 59:25) – Грязнов

Броски: 24 – 19

Штраф: 8 – 8

Впереди у "Горняка" домашние матчи с аутсайдерами - командами "Астана" и "Хумо 2". Они пройдут 15-16 февраля и 19-20 февраля соответственно.

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