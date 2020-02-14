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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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ХК "Горняк" сыграл на выезде с ближайшим соседом по турнирной таблице чемпионата РК

14 февраля 2020, 12:11 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею рудничане 11-12 февраля встречались с «Актобе». Перед этими матчами "Горняк" занимал 9 место в таблице, его соперник был на строчку выше.

Игры в Актобе стали первыми после ухода главного тренера "Горняка" Евгения Зиновьева. Отчет о них опубликоваа пресс-служба рудненского клуба на странице ВКонтакте.

В первом матче подопечные Александра Рожкова проиграли «горожанам» со счётом 3:2.

Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, голом отметился форвард команды хозяев Павел Копытин, реализовавший численный перевес. Вскоре «Горняк» восстановил равновесие в счёте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Оскар Юлбарисов.

Во втором периоде защитник «горожан» Никита Церенок вновь выводит свою команду вперед. На 43-й минуте Андрей Спиридонов делает счет 3:1. Под занавес периода Оскар Юлбарисов оформляет дубль, тем самым сократив отставание до минимума, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться.

ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

1:0 – Копытин (Жорабек, Спиридонов) – 07:30 ГБ
1:1 – Юлбарисов (Грязнов) – 09:09
2:1 – Церенок (Игнатенко, Копытин) – 34:48
3:1 – Спиридонов (Копытин, Билалов) – 42:44
3:2 – Юлбарисов (Лобанов Ив, Грязнов) – 58:26

Вратари: Севидов – Грязнов
Броски: 13 – 16
Штраф: 29 – 33

В повторном матче «Горняк»взял реванш.

В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором периоде «Горняк» забросил три шайбы, отличились Степан Штефан, Оскар Юлбарисов и Юрий Муравьёв. На 50-й минуте «Актобе» сумел распечатать Максима Грязнова усилиями Дмитрия Тесленко, установив окончательный счёт.

ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

0:1 – Штефан (Лобанов) – 22:12
0:2 – Юлбарисов (Степанов, Щанкин) – 34:56 ГБ
0:3 – Муравьёв (Лобанов, Штефан) – 39:22
1:3 – Тесленко (Аргымбаев) – 49:13

Вратари: Севидов, Акулинин (40:00 – 59:25) – Грязнов
Броски: 24 – 19
Штраф: 8 – 8

Впереди у "Горняка" домашние матчи с аутсайдерами - командами "Астана" и "Хумо 2". Они пройдут 15-16 февраля и 19-20 февраля соответственно.

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Иртыш 52 33 3 2 2 2 10 184—104 113
2 Арлан 50 34 2 0 1 4 9 189—94 111
3 Алматы 52 32 1 2 2 4 11 154—97 108
4 Бейбарыс 52 28 4 3 3 0 14 173—117 101
5 Алтай-Торпедо 54 31 1 0 1 3 18 166—118 99
6 Кулагер 54 24 6 2 1 2 19 160—135 91
7 Темиртау 54 17 3 2 1 5 26 136—154 67
8 Актобе 52 18 1 1 2 3 27 136—145 63
9 Горняк 52 13 2 4 2 2 29 99—153 55
10 Хумо-2 52 12 3 2 2 1 32 114—175 49
11 Астана 52 2 0 0 1 0 49 79—298 7



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Нет. Принимать законы должны люди с богатым жизненным опытом.
Нет. Эффективность работы Парламента не зависит от пола и возраста депутатов.
Нужно вернуть выборы по одномандатным округам и голосовать за людей, а не за партии.
 
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