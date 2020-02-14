ХК "Горняк" сыграл на выезде с ближайшим соседом по турнирной таблице чемпионата РК
В рамках чемпионата РК по хоккею рудничане 11-12 февраля встречались с «Актобе». Перед этими матчами "Горняк" занимал 9 место в таблице, его соперник был на строчку выше.
Игры в Актобе стали первыми после ухода главного тренера "Горняка" Евгения Зиновьева. Отчет о них опубликоваа пресс-служба рудненского клуба на странице ВКонтакте.
В первом матче подопечные Александра Рожкова проиграли «горожанам» со счётом 3:2.
Счёт во встрече был открыт на восьмой минуте, голом отметился форвард команды хозяев Павел Копытин, реализовавший численный перевес. Вскоре «Горняк» восстановил равновесие в счёте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Оскар Юлбарисов.
Во втором периоде защитник «горожан» Никита Церенок вновь выводит свою команду вперед. На 43-й минуте Андрей Спиридонов делает счет 3:1. Под занавес периода Оскар Юлбарисов оформляет дубль, тем самым сократив отставание до минимума, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться.
ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
1:0 – Копытин (Жорабек, Спиридонов) – 07:30 ГБ
1:1 – Юлбарисов (Грязнов) – 09:09
2:1 – Церенок (Игнатенко, Копытин) – 34:48
3:1 – Спиридонов (Копытин, Билалов) – 42:44
3:2 – Юлбарисов (Лобанов Ив, Грязнов) – 58:26
Вратари: Севидов – Грязнов
Броски: 13 – 16
Штраф: 29 – 33
В повторном матче «Горняк»взял реванш.
В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором периоде «Горняк» забросил три шайбы, отличились Степан Штефан, Оскар Юлбарисов и Юрий Муравьёв. На 50-й минуте «Актобе» сумел распечатать Максима Грязнова усилиями Дмитрия Тесленко, установив окончательный счёт.
ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
0:1 – Штефан (Лобанов) – 22:12
0:2 – Юлбарисов (Степанов, Щанкин) – 34:56 ГБ
0:3 – Муравьёв (Лобанов, Штефан) – 39:22
1:3 – Тесленко (Аргымбаев) – 49:13
Вратари: Севидов, Акулинин (40:00 – 59:25) – Грязнов
Броски: 24 – 19
Штраф: 8 – 8
Впереди у "Горняка" домашние матчи с аутсайдерами - командами "Астана" и "Хумо 2". Они пройдут 15-16 февраля и 19-20 февраля соответственно.
Чемпионат Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|52
|33
|3
|2
|2
|2
|10
|184—104
|113
|2
|50
|34
|2
|0
|1
|4
|9
|189—94
|111
|3
|52
|32
|1
|2
|2
|4
|11
|154—97
|108
|4
|52
|28
|4
|3
|3
|0
|14
|173—117
|101
|5
|54
|31
|1
|0
|1
|3
|18
|166—118
|99
|6
|54
|24
|6
|2
|1
|2
|19
|160—135
|91
|7
|54
|17
|3
|2
|1
|5
|26
|136—154
|67
|8
|52
|18
|1
|1
|2
|3
|27
|136—145
|63
|9
|52
|13
|2
|4
|2
|2
|29
|99—153
|55
|10
|52
|12
|3
|2
|2
|1
|32
|114—175
|49
|11
|52
|2
|0
|0
|1
|0
|49
|79—298
|7
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