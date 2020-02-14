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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане

14 февраля 2020, 11:50 |  Общество

В Казахстане на 0,1 процента сократилась безработица. При этом в стране не хватает охранников, операторов котельной, патрульных и медсестер. Зато в избытке юристы, HR-специалисты и экономисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики отмечают, что в четвертом квартале 2019 года численность занятого населения составила 8,8 миллиона человек, это рост на 0,7 процента за год. Заметнее всего количество занятых казахстанцев увеличилось в столице: годовой рост составил 9,2 процента до 553,6 тысячи человек. В Атырауской области число занятых выросло на 4,1 процента, в Алматы - на 2,9 процента.

Самое большое количество занятых работает в секторе оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов: 1,4 миллиона человек, или 16,3 процента от общего количества.

В тройку лидирующих отраслей также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2 миллиона человек, или 13,4 процента) и образование (1,1 миллиона человек, или 12,7 процента). Замыкают топ-5 отраслей по наибольшей численности занятого населения промышленность (1,1 миллиона человек) и строительство (642,2 тысячи человек).

 

Тем временем численность безработного населения в стране составила 441,4 тысячи человек, сократившись на 0,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (441,9 тысячи человек). При этом значение уровня безработицы осталось без изменений - 4,8 процента.

По данным Электронной биржи труда, самые дефицитные профессии в стране по соотношению резюме и вакансий - это охранник, оператор котельной, инспектор по патрулированию, медицинские сестры и братья, воспитатели. Самые избыточные профессии - юрист, специалист по найму, экономист, животновод, финансист.

 

Больше всего безработных традиционно наблюдается в густонаселенных регионах - в Алматы (49,2 тысячи человек - плюс 0,8 процента за год), а также в Алматинской (48,2 тысячи человек) и Туркестанской (42,1 тысячи человек) областях.

Замыкают пятерку пессимистичного "лидерства" Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, где численность безработных составила 34,5 тысячи и 29,7 тысячи человек, соответственно.

Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Туркестанской области, Алматы и Шымкенте - 5,1 процента.
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Комментарии к новости
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§ Ainagulsu
Re: Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане
Ainagulsu


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 10.02.20
Отправлено: 14.02.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ужас!
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§ ACROS
Re: Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.02.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большая часть трудоспособного населения торгует, вторая часть её охраняет - всё это НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ труд, не создающий ПРИБАВОЧНОГО продукта, её добавленной стоимости, т.е. один и тот же товар проходит через десятки рук , каждый на нём наваривается. Поэтому в стране ВЫСОКАЯ инфляция
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