Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане

В Казахстане на 0,1 процента сократилась безработица. При этом в стране не хватает охранников, операторов котельной, патрульных и медсестер. Зато в избытке юристы, HR-специалисты и экономисты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики отмечают, что в четвертом квартале 2019 года численность занятого населения составила 8,8 миллиона человек, это рост на 0,7 процента за год. Заметнее всего количество занятых казахстанцев увеличилось в столице: годовой рост составил 9,2 процента до 553,6 тысячи человек. В Атырауской области число занятых выросло на 4,1 процента, в Алматы - на 2,9 процента.

Самое большое количество занятых работает в секторе оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов: 1,4 миллиона человек, или 16,3 процента от общего количества.

В тройку лидирующих отраслей также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2 миллиона человек, или 13,4 процента) и образование (1,1 миллиона человек, или 12,7 процента). Замыкают топ-5 отраслей по наибольшей численности занятого населения промышленность (1,1 миллиона человек) и строительство (642,2 тысячи человек).

Тем временем численность безработного населения в стране составила 441,4 тысячи человек, сократившись на 0,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (441,9 тысячи человек). При этом значение уровня безработицы осталось без изменений - 4,8 процента.

По данным Электронной биржи труда, самые дефицитные профессии в стране по соотношению резюме и вакансий - это охранник, оператор котельной, инспектор по патрулированию, медицинские сестры и братья, воспитатели. Самые избыточные профессии - юрист, специалист по найму, экономист, животновод, финансист.

Больше всего безработных традиционно наблюдается в густонаселенных регионах - в Алматы (49,2 тысячи человек - плюс 0,8 процента за год), а также в Алматинской (48,2 тысячи человек) и Туркестанской (42,1 тысячи человек) областях.

Замыкают пятерку пессимистичного "лидерства" Восточно-Казахстанская и Карагандинская области, где численность безработных составила 34,5 тысячи и 29,7 тысячи человек, соответственно.

Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Туркестанской области, Алматы и Шымкенте - 5,1 процента.