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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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"На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"

Георгий ГОВОРОВ

14 февраля 2020, 11:20 |  ЖКХ

Об аварии в районе дома № 10 по пр. Абая и остановки "Академия МВД" сообщили "НГ" читатели. "На Абая - Венеция" - прокомментировал автор сообщения.

Жители беспокоились, что разлившаяся на ближайших улицах вода застынет и пострадают припаркованные в ближайших дворах автомобили.

- По ул. Волынова, в границах от пр. Абая до ул. Гашека, проводилась реконструкция трубопровода, - сообщил "НГ" заместитель главного инженера ГКП "Костанай-Су" Болат СЕЙТБАЕВ. - Точка подключения к старым сетям была в колодце по пр. Абая. Прорвало старую трубу из-за износа и коррозии. Наши сотрудники уже ликвидировали аварию.

Также Сейтбаев отметил, что вода в дома района КЖБИ подаётся в штатном режиме. Разлив воды и наледь на улице ликвидировали.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: "На Абая - Венеция" - Порыв на сетях...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.02.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
визитная карточка каждого двора старый "жигуль" в снегу. тут повезло, целых два стоит))
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§ abaika95
"На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3156
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//На Абая - Венеция//


Громко назвали,не тянет на Венецию вот совсем)
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§ Убийца драконов
Re: "На Абая - Венеция" - Порыв на сетях...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 14.02.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разлив воды и наледь на улице ликвидировали.

Что простите??? Вы во двор зайдите этих домов, там лед голимый, что вы там ликвидировали? Начиная от подъездных дверей лед идет.
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§ drakon
"На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18574
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,не тянет на Венецию вот совсем)

Цитата:
Убийца драконов:
Вы во двор зайдите этих домов, там лед голимый,

Да, Венеция не - тянет,на КОстанай.
Льда там - нет... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 14.02.2020 - 13:56]
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