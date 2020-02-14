"На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
Георгий ГОВОРОВ
Об аварии в районе дома № 10 по пр. Абая и остановки "Академия МВД" сообщили "НГ" читатели. "На Абая - Венеция" - прокомментировал автор сообщения.
Жители беспокоились, что разлившаяся на ближайших улицах вода застынет и пострадают припаркованные в ближайших дворах автомобили.
- По ул. Волынова, в границах от пр. Абая до ул. Гашека, проводилась реконструкция трубопровода, - сообщил "НГ" заместитель главного инженера ГКП "Костанай-Су" Болат СЕЙТБАЕВ. - Точка подключения к старым сетям была в колодце по пр. Абая. Прорвало старую трубу из-за износа и коррозии. Наши сотрудники уже ликвидировали аварию.
Также Сейтбаев отметил, что вода в дома района КЖБИ подаётся в штатном режиме. Разлив воды и наледь на улице ликвидировали.
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