Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят сдавать кровь для помощи другим больным

По словам директора больницы в Ухане Чжан Диню, у выздоровевших пациентов, инфицированных COVID-19, в крови имеется большое количество комплексных антител, способных бороться с вирусом, сообщает informburo.kz со ссылкой на Global Times.

© Reuters

Он призвал их пожертвовать плазму для пациентов, которые всё ещё борются с болезнью.

В качестве примера успешности этого метода издание сообщает о более 10 пациентах с тяжёлым течением болезни, состояние которых значительно улучшилось после вливания препаратов из плазмы крови. Сегодня этот метод в Китае признали наиболее эффективным способом лечения COVID-19, поскольку пока против вируса не существует эффективного лекарства или вакцины.

Утром 14 февраля провинция Хубэй сообщила о 4 823 новых заболевших, а также о 116 новых случаев смерти и 690 случаев выздоровления. Общее количество инфицированных в провинции возросло до 51 986, в Китае – до 63 686 случаев.

Эксперт ВОЗ Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусом может грозить одной трети населения мира, сообщает Bloomberg.

Карантин может замедлить распространение, но вирус уже мог распространиться в Китае и за его пределами, прежде чем карантинные меры вступили в силу, сказал Лонджини.

Прогнозирование эксперта основано на данных, показывающих, что каждый инфицированный человек обычно передаёт заболевание двум-трём другим людям.

В Китай в ближайшие дни отправятся все эксперты международной группы ВОЗ.