Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят сдавать кровь для помощи другим больным
informburo.kz
По словам директора больницы в Ухане Чжан Диню, у выздоровевших пациентов, инфицированных COVID-19, в крови имеется большое количество комплексных антител, способных бороться с вирусом, сообщает informburo.kz со ссылкой на Global Times.
© Reuters
Он призвал их пожертвовать плазму для пациентов, которые всё ещё борются с болезнью.
В качестве примера успешности этого метода издание сообщает о более 10 пациентах с тяжёлым течением болезни, состояние которых значительно улучшилось после вливания препаратов из плазмы крови. Сегодня этот метод в Китае признали наиболее эффективным способом лечения COVID-19, поскольку пока против вируса не существует эффективного лекарства или вакцины.
Утром 14 февраля провинция Хубэй сообщила о 4 823 новых заболевших, а также о 116 новых случаев смерти и 690 случаев выздоровления. Общее количество инфицированных в провинции возросло до 51 986, в Китае – до 63 686 случаев.
Эксперт ВОЗ Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусом может грозить одной трети населения мира, сообщает Bloomberg.
Карантин может замедлить распространение, но вирус уже мог распространиться в Китае и за его пределами, прежде чем карантинные меры вступили в силу, сказал Лонджини.
Прогнозирование эксперта основано на данных, показывающих, что каждый инфицированный человек обычно передаёт заболевание двум-трём другим людям.
В Китай в ближайшие дни отправятся все эксперты международной группы ВОЗ.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 192
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)