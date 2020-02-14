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Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
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Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят сдавать кровь для помощи другим больным

informburo.kz

14 февраля 2020, 10:14 |  Общество

По словам директора больницы в Ухане Чжан Диню, у выздоровевших пациентов, инфицированных COVID-19, в крови имеется большое количество комплексных антител, способных бороться с вирусом, сообщает informburo.kz со ссылкой на Global Times.

 

© Reuters

Он призвал их пожертвовать плазму для пациентов, которые всё ещё борются с болезнью.

В качестве примера успешности этого метода издание сообщает о более 10 пациентах с тяжёлым течением болезни, состояние которых значительно улучшилось после вливания препаратов из плазмы крови. Сегодня этот метод в Китае признали наиболее эффективным способом лечения COVID-19, поскольку пока против вируса не существует эффективного лекарства или вакцины.

Утром 14 февраля провинция Хубэй сообщила о 4 823 новых заболевших, а также о 116 новых случаев смерти и 690 случаев выздоровления. Общее количество инфицированных в провинции возросло до 51 986, в Китае – до 63 686 случаев.

Эксперт ВОЗ Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусом может грозить одной трети населения мира, сообщает Bloomberg.

Карантин может замедлить распространение, но вирус уже мог распространиться в Китае и за его пределами, прежде чем карантинные меры вступили в силу, сказал Лонджини.

Прогнозирование эксперта основано на данных, показывающих, что каждый инфицированный человек обычно передаёт заболевание двум-трём другим людям.

В Китай в ближайшие дни отправятся все эксперты международной группы ВОЗ.
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§ abaika95
Re: Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят...
abaika95


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Сообщений: 3156
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал(оф.не потвержденную инфу)
в Японии у 3 людей обнаружили вирус,пишут что в Китае они не разу не были......
Надеюсь фейк
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