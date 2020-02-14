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14.02.20 10:06
abaika95
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
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Казахстанцев избавили от нескольких бумажных справок

Tengrinews.kz

14 февраля 2020, 09:48 |  Государство

Министерство юстиции сообщило об оптимизации нескольких государственных услуг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что теперь гражданам не нужно обращаться в ЦОНы и регистрирующие органы (РАГС) за получением ряда государственных услуг по линии органов юстиции.

Исключены некоторые виды регистрации актов гражданского состояния в связи с их автоматизацией:

  • вместо двух свидетельств - свидетельства об усыновлении или об установлении отцовства и рождении - регистрирующим органом будет выдаваться только одно свидетельство о рождении ребенка, которое будет содержать персональные данные ребенка и данные о его родителях. Ранее родители при утере или порче этих свидетельств обращались за повторным получением.
  • нет необходимости регистрировать решение суда о расторжении брака, то есть не нужно обращаться в РАГС для получения свидетельства. Теперь сведения из судов после расторжения брака будут автоматически поступать в базы органов юстиции.

"Благодаря этим новшествам в среднем около 100 тысячам граждан не придется обращаться в филиалы госкорпорации "Правительство для граждан" или в регистрирующие органы за получением данных услуг. К примеру, за последние три года зарегистрировано таких актов более трехсот тысяч, в среднем в год регистрируется около 100 тысяч актов", - говорится в сообщении.

Кроме того, исключена необходимость предоставления гражданами документов, которые регистрирующий орган может получить из информационных систем государственных органов:

  • при регистрации рождения не нужно в бумажном виде представлять медицинские свидетельства и свидетельство о заключении брака (если родители в браке);
  • при вынесении решения суда об установлении отцовства, усыновлении, восстановлении, аннулировании или внесении изменений в актовые записи не нужно в бумажном виде представлять решение суда.

"К примеру, если родился ребенок, то раньше нужно было предъявлять в органы РАГС соответствующие медицинские свидетельства или решение суда о юридическом факте рождения. Теперь эти документы приносить не нужно. Эти данные берутся из систем других госорганов", - отметили в Министерстве юстиции.

Также введен экстерриториальный принцип всех видов регистрации актов гражданского состояния:

  • регистрацию рождения можно произвести в любом органе РАГС вне зависимости от места рождения или регистрации родителей;
  • регистрацию перемены Ф.И.О. можно произвести в любом органе РАГС, вне зависимости от места регистрации заявителя;
  • регистрацию смерти можно произвести в любом органе РАГС, вне зависимости от места смерти умершего или его места регистрации.

"Получать повторные свидетельства и справки можно в любом органе РАГС, вне зависимости от места рождения, регистрации акта или места жительства гражданина. Все вышеуказанные нововведения позволят перевести в цифровой формат процесс оказания государственных услуг и сократить временые и финансовые затраты граждан", - заключили в министерстве.
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