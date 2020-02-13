Аварию на Аулиекольской трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
О ДТП, которое произошло 12 февраля неподалеку от Костаная в 18.30 нам сообщили читатели. Из сообщений очевидцев известно, что фура протаранила идущую ей навстречу "десятку". Легковую машину от удара буквально разорвало.
-Двое пострадали в автомобиле ВАЗ-2110, - написала нам читательница Наталья. - Эта авария произошла от меня в 60-ти метрах! Меня обгоняла фура, которая протаранила десятку. Это всё произошло на моих глазах и поверьте - это страшно! Даже сейчас страшно закрывать глаза, когда ты видишь, как от удара разлетается машина и люди просят о помощи.
Пресс-служба ДП поодтвердила факт аварии. По их данным, водитель легковой машины погиб. его пассажир получил травмы.
- 12 февраля в 18.30 на трассе Костанай-Аулиеколь в 5 км от областного центра 34 -х летний водитель управляя грузовой автомашиной Daf не справился с управлением из-за голода и выехал на встречную полосу, - говорится в сообщении ведомства. - В результате произошло лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ 2110, под управление 32- летнего водителя. В результате ДТП он погиб. 27 летний пассажир Ваз-2110 доставлен в больницу.
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