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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: Ужас) а ещё у нас говорят диктатура, Там было нписано - КНБ... :-o
13.02.20 16:54
Добринцофф
«У Каддафи коммуналки не было» - о чем говорили сотрудники коммунальных предприятий и антимонопольщики с жителями Костаная
Тот самый: Но у нас центральное отопление слишком дорогое. К примеру, за 9000/мес можно почти машину дров купить и топить ей дом (!), Во первых в скворечнике нет выбора,а если так,то ценник можно...
13.02.20 16:54
Тот самый
Тормозной путь длиною в 1,5 года
В экспертизе местных автоэкспертов указано, что в момент ДТП у водителя произошел разрыв наружного слоя резины и кордовых нитей тормозного шланга Иначе можно было бы привлекать к ответственности...
13.02.20 16:42
drakon
Тормозной путь длиною в 1,5 года
Остановился лишь через 40 метров на перекрестке Майлина - Аль-Фараби на светофоре. И чё? У него через 40 метров, шланг, тормозной, восстановился? Тормознулся же на светофоре... :-o
13.02.20 16:19
alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
Да и добропорядочному отделу Неплохо бы подключиться.
13.02.20 15:54
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Аварию на Аулиекольской трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

13 февраля 2020, 16:48 |  Происшествия

О ДТП, которое произошло 12 февраля неподалеку от Костаная в 18.30 нам сообщили читатели. Из сообщений очевидцев известно,  что фура протаранила идущую ей навстречу "десятку". Легковую машину от удара буквально разорвало.

-Двое пострадали в автомобиле ВАЗ-2110, - написала нам читательница Наталья. - Эта авария произошла от меня в 60-ти метрах! Меня обгоняла фура, которая протаранила десятку. Это всё произошло на моих глазах и поверьте - это страшно! Даже сейчас страшно закрывать глаза, когда ты видишь, как от удара разлетается машина и люди просят о помощи.

Пресс-служба ДП поодтвердила факт аварии. По их данным, водитель легковой машины погиб. его пассажир получил травмы.

- 12 февраля в 18.30 на трассе Костанай-Аулиеколь в 5 км от областного центра 34 -х летний водитель управляя грузовой автомашиной Daf не справился с управлением из-за голода и выехал на встречную полосу, - говорится в сообщении ведомства. - В результате  произошло лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ 2110, под управление 32- летнего водителя. В результате ДТП он погиб. 27 летний пассажир Ваз-2110 доставлен в больницу.
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Да. Молодежь и женщины повысят эффективность законодательного органа.
Нет. Принимать законы должны люди с богатым жизненным опытом.
Нет. Эффективность работы Парламента не зависит от пола и возраста депутатов.
Нужно вернуть выборы по одномандатным округам и голосовать за людей, а не за партии.
 
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