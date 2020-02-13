"Она за пачку сигарет могла рассказать что угодно" - Дело об убийстве дочерью больного отца повторно рассмотрит суд в Костанае

Судейская коллегия костанайского областного суда рассмотрела сегодня, 13 февраля, апелляционную жалобу по делу Ларисы Пурик, которая по версии следствия застрелила своего отца. Якобы, сделала она это из жалости к отцу, который мучительно страдал из-за гангрены нижних конечностей. Преступление произошло 12 мая 2019 года в доме Тихоненко в посёлке Алтынсарино Камыстинского района.

Сёстры Пурик не согласны ни с обвинениями, ни с приговором специализированного межрайонного суд по уголовным делам, который 20 декабря 2019 года признал виновной Ларису Пурик в убийстве Анатолия Тихоненко.

От уголовной ответственности она была освобождена, признана «представляющей социальную опасность» и отправлена на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

- Мы считаем, что постановление суда первой инстанции незаконно и подлежит отмене, - заявила в суде адвокат Ольга ШЕСТЮК, которая представляет интересы сестры подсудимой Ольги Лютой. - Следователю было известно со слов родственников, что Лариса Пурик страдает психическим заболеванием, но он не принял это во внимание и поторопился провести с ней следственные действия. Считаем, что эти показания должны быть исключены из материалов дела. Кроме того, суд не учёл показания потерпевшей Ольги Лютой (сестра подсудимой) в части того, что Пурик за пачку сигарет могла рассказать всё что угодно. Мы считаем, что первичные показания Пурик были навязаны сотрудниками полиции. Суд обязан был провести проверку этих показаний, но он этого не сделал.

Ольга Лютая в суде заявила, что сестра рассказывала ей, как следователь угрожал ей и требовал подписать бумаги.

- Мы были у неё в психушке, нам дали возможность поговорить с ней, - рассказала Лютая. - Мы у неё спрашиваем: «Лариса, как ты могла отца убить?». А она отвечает, мол, «мне сказали, что если я подпишу бумаги, меня отпустят, а если откажусь, будут дубинками бить». Я спросила правдв ли это? Она кивнула и расплакалась.

Адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО, представляющий интересы старшей сестры Надежды Ахмедьяновой, заявил в суде, что лично побывал на месте преступления и убедился, что квартира убитого была осмотрена недобросовестно.

- Многое не включено в итоговый протокол следствия, например, капли крови внутри комода, - заявил Геращенко. - В этом доме никто не проживает, там всё осталось как и было в день преступления. Вывод следствия о том, что выстрел произошёл, когда Тихоненко сидел на диване, не соответствует действительности. На кровати нет капель крови или следов волочения. Перед трупом, когда его обнаружили, находилось только окно и комод. И там нашли следы крови. Значит выстрел был от окна. По нашей версии он застрелился сам, но этого никто не расследовал.

Старшая сестра также уверена в невиновности Ларисы Пурик.

- Ларису забрали на следующий день, отвезли в акимат. - Заявила на суде Надежда Ахмедьянова - Сказали, "дайте ей сигареты". Зачем? Я сразу поняла, зачем им это. Так же и на допросах в Камышном и Житикаре. Дома она совсем другое расскзаывала. Отец сам вставил это ружьё в комод и застрелился. Лариса не знает, как стрелять. Она спокойный человек, не пила, разгульный образ жизни не вела, жили они в достатке.

Прокурор Танзиля АБДУЛЬМЕНОВА считает, что оснований для отмены постановления суда не имеется.

- Материалами дела было установлено, что в момент преступления в доме находились Лариса Пурик и потерпевший, - заявила она. - Баллистической экспертизой установлено, что изъятое с места преступления ружьё являлось орудием преступления. Эксперты подтвердили в суде выводы экспертизы. На указанном ружье отсутствовали механические повреждения, на комоде были установлены повреждения эксплуатационного характера, что в совокупности свидетельствует об исключении самострела путём упора ружья в комод. Выстрел был произведён не в упор, а с близкого расстояния.

Однако председатель судейской коллегии Арман ШАМШИЕВ поддержал доводы сестер Ларисы Пурик и постановил возобновить судебное следствие.