«Телесные повреждения в воспитательном порядке» - ответ начальника отдела полиции возмутил жительницу Костаная

Фотографию уведомления, подписанного начальником Севверного отдела управления полиции Костаная Жансериком ХАСАНОВЫМ разместила вечером 11 февраля жительница города Лидия ЧАУСОВА на странице начальника ДП Костанайской области Бекета АЙМАГАМБЕТОВА в Facebook.





Свой пост она сопроводила следующим комментарием:

- Нанесение телесных повреждений 5-летней девочке отцом в воспитательном процессе допускается? О каком гражданском порядке идет речь? Как сотрудник полиции может не знать, что нанесение телесных повреждений - это уже нарушение закона? А поинтересовались ли ваши сотрудники, как часто отец воспитывает дочь таким способом? И что такое сделал пятилетний ребенок, что потребовалось так воспитывать? Может, следует объяснить вашим сотрудникам, что ни психологическое, ни физическое насилие над ребенком недопустимо, даже со стороны родителей, что ребенок имеет право на личную неприкосновенность, в том числе и физическую. Что нарушение данных прав ребенка и есть основание для привлечения к административной и/или уголовной ответственности. Лицо, которое обязано защищать права и интересы ребенка, само их и нарушает и остается безнаказанным? Какие последствия такого воспитания ждут ребенка в будущем?

12 февраля Аймагамбетов ответил на публикацию:

- Сегодня детально разбирался в этой ситуации. Во-первых, руководитель Северного отдела полиции, подписавший такой ответ, будет рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии. Во-вторых, помимо административной ответственности, будет изучен процессуальный вопрос о проведении досудебного расследования по данному факту. Сейчас следователи изучают материалы дела. Я всегда говорю своим подчиненным, что изменилось время. Сегодня все, что необходимо, это работать честно и прозрачно. По-другому нельзя.

Сегодня в департаменте полиции по запросу "НГ" прокомментировали ситуацию.

- Ситуация стала поводом для служебной проверки. Исполнитель, готовивший ответ, уволен из органов внутренних дел, - сообщила советник начальника ДП Костанайской области Елена КАШАРИНА. - Подписавший ответ начальник УП СОП Костаная подполковник Хасенов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Проведена судебно- медицинская экспертиза, которая дала заключение, что ребёнку нанесены лёгкие телесные повреждения. Отец ребенка будет привлечён к административной ответственности. Дело направлено в административный суд. В тоже время ювенальные полицейские взяли эту семью на контроль.

