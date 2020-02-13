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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: Ужас) а ещё у нас говорят диктатура, Там было нписано - КНБ... :-o
13.02.20 16:54
Добринцофф
«У Каддафи коммуналки не было» - о чем говорили сотрудники коммунальных предприятий и антимонопольщики с жителями Костаная
Тот самый: Но у нас центральное отопление слишком дорогое. К примеру, за 9000/мес можно почти машину дров купить и топить ей дом (!), Во первых в скворечнике нет выбора,а если так,то ценник можно...
13.02.20 16:54
Тот самый
Тормозной путь длиною в 1,5 года
В экспертизе местных автоэкспертов указано, что в момент ДТП у водителя произошел разрыв наружного слоя резины и кордовых нитей тормозного шланга Иначе можно было бы привлекать к ответственности...
13.02.20 16:42
drakon
Тормозной путь длиною в 1,5 года
Остановился лишь через 40 метров на перекрестке Майлина - Аль-Фараби на светофоре. И чё? У него через 40 метров, шланг, тормозной, восстановился? Тормознулся же на светофоре... :-o
13.02.20 16:19
alex_60
Тормозной путь длиною в 1,5 года
Да и добропорядочному отделу Неплохо бы подключиться.
13.02.20 15:54
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«Телесные повреждения в воспитательном порядке» - ответ начальника отдела полиции возмутил жительницу Костаная

13 февраля 2020, 13:57 |  Криминал

Фотографию уведомления, подписанного начальником Севверного отдела управления полиции Костаная Жансериком ХАСАНОВЫМ разместила вечером 11 февраля жительница города Лидия ЧАУСОВА на странице начальника ДП Костанайской области Бекета АЙМАГАМБЕТОВА в Facebook.


Свой пост она сопроводила следующим комментарием:

- Нанесение телесных повреждений 5-летней девочке отцом в воспитательном процессе допускается? О каком гражданском порядке идет речь? Как сотрудник полиции может не знать, что нанесение телесных повреждений - это уже нарушение закона? А поинтересовались ли ваши сотрудники, как часто отец воспитывает дочь таким способом? И что такое сделал пятилетний ребенок, что потребовалось так воспитывать? Может, следует объяснить вашим сотрудникам, что ни психологическое, ни физическое насилие над ребенком недопустимо, даже со стороны родителей, что ребенок имеет право на личную неприкосновенность, в том числе и физическую. Что нарушение данных прав ребенка и есть основание для привлечения к административной и/или уголовной ответственности. Лицо, которое обязано защищать права и интересы ребенка, само их и нарушает и остается безнаказанным? Какие последствия такого воспитания ждут ребенка в будущем?

12 февраля Аймагамбетов ответил на публикацию:

- Сегодня детально разбирался в этой ситуации. Во-первых, руководитель Северного отдела полиции, подписавший такой ответ, будет рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии. Во-вторых, помимо административной ответственности, будет изучен процессуальный вопрос о проведении досудебного расследования по данному факту. Сейчас следователи изучают материалы дела. Я всегда говорю своим подчиненным, что изменилось время. Сегодня все, что необходимо, это работать честно и прозрачно. По-другому нельзя.

Сегодня в департаменте полиции по запросу "НГ" прокомментировали ситуацию.

- Ситуация стала поводом для служебной проверки. Исполнитель, готовивший ответ, уволен из органов внутренних дел, - сообщила советник начальника  ДП Костанайской области Елена КАШАРИНА. - Подписавший ответ начальник УП СОП Костаная подполковник Хасенов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Проведена судебно- медицинская экспертиза, которая дала заключение, что ребёнку нанесены лёгкие телесные повреждения. Отец ребенка будет привлечён к административной ответственности. Дело направлено в административный суд. В тоже время ювенальные полицейские взяли эту семью на контроль.
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§ Vit
Re: «Телесные повреждения в воспитательном порядке» - ответ...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8937
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.02.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем жить вместе тогда. И ваще даже дикой природе самка за своего детёныша любому горло перегрызет. Тем более на кухни куча боевого снаряжения. По лбу сковородкой, бац. Не помогло если,тогда вилкой в нос. Там хрящики, заживёт.
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