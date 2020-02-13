Главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН поделился мнением о контрольном матче с киевским «Динамо» на сайте fctobol.kz:
- Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно, против кого мы играем, «Тобол» должен гнуть свою линию, сохраняя четкий баланс между атакой и обороной. Мы должны играть организованно и дисциплинированно.
В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника – «Динамо Киев». Но команда не сдавалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились, мы обсудили все моменты в раздевалке. Тридцать минут второго тайма пытались играть в свой футбол, управляли игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.
В концовке немного сбавили, но над этим нужно работать. Мы должны выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты. Не важно против кого мы играем и какой счет на табло.
В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на сборах, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Тем не менее, всегда приятно побеждать.
Те футболисты, которые работают с первого сбора, до сегодняшнего дня получили всю необходимую нагрузку и в следующем матче, скорее всего, они отдохнут. С «Ислочью» на поле появятся футболисты, которые получали меньше игрового времени.
- Для вас игра против «Динамо» была не первой в карьере. Думали о статистике противостояний с киевлянами?
0 «Астана» под моим руководством была в одной группе с «Динамо». Все складывалось так, что мы должны были обыгрывать «Динамо» на домашнем поле, чтобы выходить из группы. В той игре мы не реализовали массу моментов. Футбол не прощает – сзади была одна ошибка и гол, а «Астана» свои моменты тогда не забила. Конечно, та игра сидела в голове. Сегодняшнюю победу полноценным реваншем не назовешь, но результат все равно приятный.
- Как оцените первое появление на поле Армана Оганесяна?
- Он только два дня тренируется с командой. Мы сейчас не требовали от него чего-то сверхъестественного. Пытались объяснить ему нашу философию, мало было времени, не хотели перегружать его лишней информацией. Хотели, чтобы он играл просто. Были ошибки в некоторых моментах, но, в целом, позиционно играл неплохо. Нужно еще работать и развиваться, как и всем. У нашей команды есть потенциал.