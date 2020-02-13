Киевское «Динамо» уступило «Тоболу» в спарринге, выигрывая 2:0 к 39-й минуте, сообщает ua.tribuna.com. Товарищеский матч прошел в рамках УТС в Турции 12 февраля.

Как сообщает пресс-служба ФК "Тобол" на сайте fctobol.kz, мячами в составе желто-зеленых отметились Нургалиев, Мужиков, Муртазаев и Аветисян.

К 39-й минуте подопечные Алексея Михайличенко вели с разницей в два мяча 2:0, сообщает sport.ua. И оба забили после угловых. Однако затем пропустили четыре гола кряду.

Еще до перерыва "Тобол" сократил счет, а во втором тайме забил еще трижды.

«Динамо» – «Тобол» – 2:4 (2:1)



Голы: Соль (12), Дуэлунд (39) — Нургалиев (44, пен), Мужиков (47), Муртазаев (58), Аветисян (72)



«Динамо»: Кучерук (Бущан, 46), Пиварич, Сирота, Романчук, Кузык (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль



«Тобол» (стартовый состав): Шацкий, Канкава, Себай, Турсинбай, Квеквескири, Валиуллин, Эзе, Ерланов, Мирошниченко, Нургалиев (к), Мужиков.

Ранее на втором сборе «Динамо» разгромило «Олимпию» из Любляны (5:0), «Стремсгодсет» (3:0), «Борац» (4:1) и сыграло вничью с БАТЭ (1:1).

"Тобол" на этом сборе сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0 с клубом "Млодост" из Сербии и лидером чемпионата Боснии "Сараево".

Главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН поделился мнением о контрольном матче с киевским «Динамо» на сайте fctobol.kz:

- Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно, против кого мы играем, «Тобол» должен гнуть свою линию, сохраняя четкий баланс между атакой и обороной. Мы должны играть организованно и дисциплинированно.

В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника – «Динамо Киев». Но команда не сдавалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились, мы обсудили все моменты в раздевалке. Тридцать минут второго тайма пытались играть в свой футбол, управляли игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.

В концовке немного сбавили, но над этим нужно работать. Мы должны выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты. Не важно против кого мы играем и какой счет на табло.

В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на сборах, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Тем не менее, всегда приятно побеждать.

Те футболисты, которые работают с первого сбора, до сегодняшнего дня получили всю необходимую нагрузку и в следующем матче, скорее всего, они отдохнут. С «Ислочью» на поле появятся футболисты, которые получали меньше игрового времени.

- Для вас игра против «Динамо» была не первой в карьере. Думали о статистике противостояний с киевлянами?

0 «Астана» под моим руководством была в одной группе с «Динамо». Все складывалось так, что мы должны были обыгрывать «Динамо» на домашнем поле, чтобы выходить из группы. В той игре мы не реализовали массу моментов. Футбол не прощает – сзади была одна ошибка и гол, а «Астана» свои моменты тогда не забила. Конечно, та игра сидела в голове. Сегодняшнюю победу полноценным реваншем не назовешь, но результат все равно приятный.

- Как оцените первое появление на поле Армана Оганесяна?

- Он только два дня тренируется с командой. Мы сейчас не требовали от него чего-то сверхъестественного. Пытались объяснить ему нашу философию, мало было времени, не хотели перегружать его лишней информацией. Хотели, чтобы он играл просто. Были ошибки в некоторых моментах, но, в целом, позиционно играл неплохо. Нужно еще работать и развиваться, как и всем. У нашей команды есть потенциал.