«У Каддафи коммуналки не было» - о чем говорили сотрудники коммунальных предприятий и антимонопольщики с жителями Костаная

Встреча с представителями коммунальных служб Костаная, организованная департаментом по регулированию естественных монополий, прошла сегодня, 12 февраля, в здании ГКП «Костанай-Су».

- Как и обещали, мы стараемся не повышать тарифы для населения, - заявил в начале встречи руководитель департамента КРЕМ по Костанайской области Акан ТАШПАНОВ. – Тарифы для населения в 2019 году и в начале этого года не выросли ни на один тенге. Исключение составил тариф на электроэнергию - когда из-за повышения стоимости электроэнергии на станции наш КЭЦ вынужден был повысить плату.

Вопросы потребителей в основном касались тарифов, изношенности сетей и нестабильной финансовой ситуации, при которой населению все сложнее оплачивать коммунальные услуги.

- В наших домах, расположенных в районе ГАИ, очень часто засоряются канализационные сети, по несколько раз в месяц приходится вызывать аварийные бригады, - пожаловался Мирас КАРПЫКОВ. – Трубы сильно изношены и поэтому быстро забиваются. Нельзя ли пересмотреть систему промывания канализационных сетей?

Директор ГКП «Костанай-Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ ответил, что канализационные сети горводоканала изношены на 71% и работают в аварийном режиме.

- Критической считается ситуация, при которой сети изношены на 40%, - пояснил он. – Наши изношены почти в два раза больше. Сейчас наша главная задача – построить хорошие очистные сооружения и заменить магистральные водоводы диаметром 100-800 мм. На замену магистральных водоводов нужно около 10 млрд тенге, на замену внутриквартальных сетей – около 20 млрд.

Житель Костаная Олег АРСЕНТЬЕВ на это заметил, что ему захотелось «плакать и вернуться в Советский Союз».

- В Казахстане 47% доходов населения уходят на питание, остальные - на оплату коммунальных услуг, одежду и питание, - сказал он. – При существующей экономической ситуации и тарифах населению все сложнее оплачивать коммунальные услуги. Теплокомпания обязала нас установить общедомовые приборы учета тепла, но реальная экономия будет только тогда, когда на каждой батарее будет стоять индивидуальный счетчик. Но тогда КТЭК не будет получать свои миллионы и не сможет ремонтировать сети. Ведь так?

Главный инженер теплокомпании Вячеслав ПЛОТНИКОВ ответил, что индивидуальные счетчики действительно позволяют экономить больше тепла и расходовать его на усмотрение потребителей.

- Но тогда жильцы должны озаботиться утеплением подвалов, подъездов, чтобы тепло сохранялось и в общедомовой собственности, - отметил Плотников. – Сейчас в Костанае из 1 058 многоэтажек общедомовые счетчики установлены в 80% домов. В некоторых новых домах предусматривается установка индивидуальных счетчиков на батареи. Но и потребители, проживающих в старых домах, имеют право их устанавливать.

Старшая по дому № 14 по ул. Гагарина Наталья МЕДВЕДЕВА сообщила, что их подвал «не просыхает от фекалий», а аварийные службы приходится вызывать по три раза в день.

- Мы просили сотрудников горводоканала установить откачивающие насосы, жильцы были готовы собрать на них свои деньги, - сказала она. – Но никто этого так и не сделал. Кроме того, в нашем доме холодно, из крана бежит холодная вода, а я никак не могу добиться от КТЭК нормативов по теплу - какая должна быть температура в квартирах и какая должна быть температура горячей воды! Это что, тайна?

Во время долгих споров выяснилось, что в этом доме неправильно сделаны канализационные колодцы, стоки забиты. По словам главного инженера КТЭК, температуру в квартирах не раз замеряли – она равняется 20 градусам, что соответствует нормативам. Медведева возразила, что температуру мерили в квартирах, где люди пользуются обогревателями. В итоге было принято решении создать комиссию из представителей коммунальных служб и антимонопольного ведомства, чтобы еще раз выяснить все проблемы в доме № 14. И было отмечено, что КТЭК раскроет все нормативы по теплу и горячей воды и даже опубликует их на сайте антимонопольного ведомства.

- У Каддафи коммуналки не было! – заметил в конце встречи Олег Арсентьев. – Это вам информация для размышления…

- У Каддафи были огромные золотые запасы, - возразил главный инженер КТЭК.

- У вас они тоже есть, - ответил Арсентьев.

- Мы ими не распоряжаемся, - парировал Вячеслав Плотников.

После недолгих разбирательств участников встречи заверили, что все озвученные проблемы будут еще раз отработаны, а названные дома проверены.

Акан Ташпанов заявил, что подобные встречи представителей всех коммунальных служб с населением планируется проводить каждый месяц.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ