Вторая половина недели в Костанайской области будет снежной и метельной

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 13-15 февраля, ожидается снег, местами возможны метели. В четверг вероятен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- В четверг ночью термометры покажут 15-20, местами 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - Днем будет -10...-15, местами -7°С. В пятницу, 14 февраля, температура незначительно повысится и термометры покажут 13-18, местами 21 градус мороза ночью. Днем прогнозируем 5-10, а местами всего 2 градуса ниже нуля. Тенденция повышения температуры воздуха сохранится и в выходные дни. В субботу, 15 февраля, ночью столбики термометров опустятся на 7-12 градусов ниже нуля, лишь местами будет -15°С. Дневная температура будет держаться в пределах -2...-7 градусов. Местами мороз будет несколько сильнее и столбики термометров опустятся до отметки -10°С.

В четверг восточный ветер сменится юго-западным и сохранит это направление, как минимум, на последующие два дня. Средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, но в четверг днем возможны усиления до 18 м/с, а в пятницу и субботу - до 15-20 м/с.