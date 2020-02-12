Вторая половина недели в Костанайской области будет снежной и метельной
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 13-15 февраля, ожидается снег, местами возможны метели. В четверг вероятен туман.
Фото Ксении РЕБИК
- В четверг ночью термометры покажут 15-20, местами 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - Днем будет -10...-15, местами -7°С. В пятницу, 14 февраля, температура незначительно повысится и термометры покажут 13-18, местами 21 градус мороза ночью. Днем прогнозируем 5-10, а местами всего 2 градуса ниже нуля. Тенденция повышения температуры воздуха сохранится и в выходные дни. В субботу, 15 февраля, ночью столбики термометров опустятся на 7-12 градусов ниже нуля, лишь местами будет -15°С. Дневная температура будет держаться в пределах -2...-7 градусов. Местами мороз будет несколько сильнее и столбики термометров опустятся до отметки -10°С.
В четверг восточный ветер сменится юго-западным и сохранит это направление, как минимум, на последующие два дня. Средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, но в четверг днем возможны усиления до 18 м/с, а в пятницу и субботу - до 15-20 м/с.
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Елена Пикельная: Дорогим телевиком Всётаки дождадся я, со своей мыльницей. d.radikal.ru Сфоткал Пыжика, даже двоих... :lol: :oops: ;-) В любом деле главное - терпение... :-)