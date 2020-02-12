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12.02.20 21:22
elektron
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: а 70 лет так ничего и не построили. Ну с Зимбабве за 70-ть лет никто не сравнивал. :lol:
12.02.20 21:18
Козлов я
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: проходили всё это ,когда толпа голодранцев зимний брала Нее, точку отсчета надо раньше брать... b.radikal.ru
12.02.20 21:12
drakon
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф: 70 лет так ничего и не построили. А вы, капиталисты, что мы за 70 лет,хреново- построили, за 30 лет, совсем - развалили... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 12.02.2020 - 21:00]
12.02.20 20:54
drakon
Чижик-пыжик, где ты был?
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"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат

12 февраля 2020, 15:17 |  Государство

Депутаты Мажилиса попросили пересмотреть систему оценки зарплат в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Назрела пора пересмотра системы оценки заработных плат в целом. Такой показатель, как средняя зарплата, является не более чем условной математической величиной и не показывает реальную картину. Наблюдается тенденция растущего расслоения нашего общества по уровню доходов - между отраслями, между должностями, между городской и сельской местностью, регионами. При этом размер заработной платы все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника и все больше определяется косвенными факторами", - обратился с депутатским запросом Айкын Конуров.

По мнению депутата, в стране требуются новые критерии оценки уровня доходов, такие как медианная и модальная заработная плата, чтобы объективно выстраивать социально-экономическую политику государства, видеть качество существующих и создаваемых рабочих мест.

Депутат считает, что необходимо в стране навести порядок в вопросе задержки выплаты заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях.

"Такие факты являются системными, хотя и не отражаются официально. Люди вынуждены приобретать товары первой необходимости в долг и в кредит. В результате цены завышаются, то есть в отдаленных регионах и в сельской местности возникает своего рода дополнительный налог на право работать", - сказал Айкын Конуров. 

Мажилисмены считают, что государственная политика в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни должна быть системной и не сводиться к разовым выплатам, когда возникает очередной "социальный пожар".

"Установить черту бедности на уровне прожиточного минимума. Изменить методику расчета прожиточного минимума, отразив реальные расходы на непродовольственные товары и услуги в соответствии с мировыми стандартами. Определить целевые индикаторы по планомерному снижению доли расходов на продукты в общей структуре затрат домохозяйств. Установить в качестве базового показателя медианную или модальную заработную плату", - предложил депутат.

"Правительству и местным исполнительным органам давно необходимо понять, что справедливость в обществе начинается с защиты интересов казахстанцев на достойный уровень жизни, а не с удобных статистических показателей. Просим вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки", - заключил депутат.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такой показатель, как средняя зарплата, является не более чем условной математической величиной и не показывает реальную картину.

Дошло наконец-то. Видимо НГ читает, тут почти все об этом знают ))
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§ Козлов я
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Изменить методику расчета прожиточного минимума

Чем выше прожиточный минимум - тем труднее до него дотянуться.
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§ alex_60
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а пока так
///Итоги четвертого квартала 2019 года показали, что средняя зарплата казахстанцев выросла почти на 16% по сравнению с таким же периодом 2018-го. Впервые в истории нашей страны она составила больше двухсот тысяч, а точнее 203 900 тенге//
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§ сайлау курманов
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть эти опросники раздадут сидящим в очереди за кредитом клиентам Каспибанка, народу там немерено
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§ Йцукен
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильный подход был бы считать среднюю зп с градациями: до 100 тыс, до 300 тыс, до 500 тыс и свыше 500 тыс. Такая статистика показала бы более объективно сколько стране людей проживающих на гране нищеты. Я уверен что средняя зп людей которые получают меньше 100 была бы в районе 70 тыс. и таких сотни тысяч. Нынешних реалиях жить на такие деньги невозможно, но люди сбиваются группы вместе снимают жилье и покупают продукты для того чтобы выжить.
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§ alex_60
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выход только один.
Забрать и разделить.
По другому никак.
Тогда у всех будет по среднему.
А то одни голодают, а у других
Полные магазины еды.

[Исправлено: alex_60, 12.02.2020 - 19:23]
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§ abaika95
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Выход только один.Забрать и разделить.По другому никак.//



Вроде был такой период у нас в истории) в итоге опять кто-то в Париж мог летать и джинсы покупать с волгами а кто-то на дачу на лисапеде ездил в старых тренниках картошку копать) и что в итоге?)
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§ maxsaf
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А то одни голодают, а у других Полные магазины еды.

Это вы о ком? :lol:
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.02.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Такая статистика показала бы более объективно сколько стране людей проживающих на гране нищеты.

в статистике сидят люди..госслужба...этим ввсё сказанно !!! они знают, что что пишут "филькину грамоту"..приписывают..искажают действительность...но они это делают.. :-x отсюда и такая з/п ...хотя как Вы и написали добрая половина страны до 70.000 не получает... :-o
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§ abaika95
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3137
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это вы о ком?//



Если брать форум за основу маленькой модели государства то я думаю он про Дракона и Добринцова)

Один голодает что аж еду в супермаркетах фоткает а у другого полные магазины.....надеюсь)
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§ Добринцофф
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7044
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.02.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Выход только один. Забрать и разделить. По другому никак. Тогда у всех будет по среднему. А то одни голодают, а у других Полные магазины еды.

Уже проходили всё это ,когда толпа голодранцев зимний брала,чё толку,за 70 лет так ничего и не построили.
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§ drakon
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18560
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
70 лет так ничего и не построили.

А вы, капиталисты, что мы за 70 лет,хреново-
построили, за 30 лет, совсем - развалили... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.02.2020 - 21:00]
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§ Козлов я
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
проходили всё это ,когда толпа голодранцев зимний брала

Нее, точку отсчета надо раньше брать...
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§ elektron
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4417
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.02.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а 70 лет так ничего и не построили.


Ну с Зимбабве за 70-ть лет никто не сравнивал.
:lol:
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