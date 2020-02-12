"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат

Депутаты Мажилиса попросили пересмотреть систему оценки зарплат в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Назрела пора пересмотра системы оценки заработных плат в целом. Такой показатель, как средняя зарплата, является не более чем условной математической величиной и не показывает реальную картину. Наблюдается тенденция растущего расслоения нашего общества по уровню доходов - между отраслями, между должностями, между городской и сельской местностью, регионами. При этом размер заработной платы все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника и все больше определяется косвенными факторами", - обратился с депутатским запросом Айкын Конуров.

По мнению депутата, в стране требуются новые критерии оценки уровня доходов, такие как медианная и модальная заработная плата, чтобы объективно выстраивать социально-экономическую политику государства, видеть качество существующих и создаваемых рабочих мест.

Депутат считает, что необходимо в стране навести порядок в вопросе задержки выплаты заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях.

"Такие факты являются системными, хотя и не отражаются официально. Люди вынуждены приобретать товары первой необходимости в долг и в кредит. В результате цены завышаются, то есть в отдаленных регионах и в сельской местности возникает своего рода дополнительный налог на право работать", - сказал Айкын Конуров.

Мажилисмены считают, что государственная политика в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни должна быть системной и не сводиться к разовым выплатам, когда возникает очередной "социальный пожар".

"Установить черту бедности на уровне прожиточного минимума. Изменить методику расчета прожиточного минимума, отразив реальные расходы на непродовольственные товары и услуги в соответствии с мировыми стандартами. Определить целевые индикаторы по планомерному снижению доли расходов на продукты в общей структуре затрат домохозяйств. Установить в качестве базового показателя медианную или модальную заработную плату", - предложил депутат.

"Правительству и местным исполнительным органам давно необходимо понять, что справедливость в обществе начинается с защиты интересов казахстанцев на достойный уровень жизни, а не с удобных статистических показателей. Просим вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки", - заключил депутат.