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Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном

Tengrinews.kz.

12 февраля 2020, 13:45 |  Криминал

29-летний житель Рудного избил 82-летнего пенсионера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:gorvesti.ru

Инцидент произошел в одном из восьмиквартирных домов города. В подъезде случился конфликт между 82-летним пенсионером и его подвыпившим соседом. Последнему не понравилось то, что пожилой мужчина захламил свою квартиру мусором. За это 29-летний мужчина и избил пенсионера.

К участковому обратились дальние родственники пенсионера, была вызвана скорая помощь, опрошены свидетели. Полицейские осмотрели квартиру пожилого мужчины, но посторонних запахов и беспорядка не обнаружили. Пенсионер действительно иногда приносит книги и другие предметы со свалок, но его жилье не было захламлено.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных телесных повреждений потерпевшему. В случае если степень телесных повреждений будет отнесена к легкой, то 29-летний житель Рудного будет привлечен к административной ответственности по статье 73, части 1 Административного кодекса РК за причинение телесных повреждений легкой степени. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа и административного ареста", - сообщили в ДП Костанайской области.

Если экспертиза покажет, что степень тяжести телесных повреждений средняя, дело будет передано в следственные органы. Ранее дебошир уже привлекался к административной ответственности за незаконное предпринимательство, а также за превышение скорости. Сейчас это дело находится на контроле у полицейских, ведется расследование.
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Комментарии к новости
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§ Мишаня
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 12.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок впечатляет. По смыслу "В Рудном" неплохо бы поставить в начале заголовка
Иначе не из - за квартирного мусора, а вообще
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* drakon
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Пенсионерам уже недьзя, выйти
на улицу. Убьют... :-o
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§ Поедатель
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 12.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избивающего пенсионера мужчину даже человеком назвать сложно. Это каким надо быть подлецом, чтобы поднять руку на 82-ух летнего человека, который не может постоять за себя. Пусть даже он был бы не прав, ругался и прочее. С такими мозгами и неадекватными поступками он может напасть на детей и женщин. Если не наказать, лучше он не станет, а так может что-то в нём ёкнет, хотя.....
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