Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
Tengrinews.kz.
29-летний житель Рудного избил 82-летнего пенсионера, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:gorvesti.ru
Инцидент произошел в одном из восьмиквартирных домов города. В подъезде случился конфликт между 82-летним пенсионером и его подвыпившим соседом. Последнему не понравилось то, что пожилой мужчина захламил свою квартиру мусором. За это 29-летний мужчина и избил пенсионера.
К участковому обратились дальние родственники пенсионера, была вызвана скорая помощь, опрошены свидетели. Полицейские осмотрели квартиру пожилого мужчины, но посторонних запахов и беспорядка не обнаружили. Пенсионер действительно иногда приносит книги и другие предметы со свалок, но его жилье не было захламлено.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных телесных повреждений потерпевшему. В случае если степень телесных повреждений будет отнесена к легкой, то 29-летний житель Рудного будет привлечен к административной ответственности по статье 73, части 1 Административного кодекса РК за причинение телесных повреждений легкой степени. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа и административного ареста", - сообщили в ДП Костанайской области.
Если экспертиза покажет, что степень тяжести телесных повреждений средняя, дело будет передано в следственные органы. Ранее дебошир уже привлекался к административной ответственности за незаконное предпринимательство, а также за превышение скорости. Сейчас это дело находится на контроле у полицейских, ведется расследование.
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