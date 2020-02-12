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Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец

12 февраля 2020, 11:25 |  Общество

Казахстанец записал видео, в котором уверяет, что нашел в новом кошельке чип, "крадущий деньги с банковской карточки". Мужчина стал рассылать ролик через мессенджеры, позже видеозапись появилась в различных пабликах в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Мужчина на видео показывает новый кошелек, который он купил за три тысячи тенге на базаре. Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге - все, что было на счету. На видео он просит казахстанцев быть осторожными.

 
Директор Центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов объяснил, что предположения мужчины неверные. В кошельке он нашел защитную метку, называемую "антикража" или "антивор", которую принял за хитроумный чип для незаконного списания денег. 

"Антивор" - это специальное приспособление, которое передает сигнал системе безопасности. Такие метки ставят магазины, для того чтобы человек не смог вынести товар бесплатно. 

А вот насчет исчезновения денег нужно разбираться подробнее. Возможно, мужчина все же стал жертвой мошенников, но найденный чип тут ни при чем. 
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
под этой новостью не хватает картринки с двумя господами и их удивлением "ох, вы не слыханный простофиля" :lol:
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§ abaika95
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3133
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге///


Дааааа,рановато нам значит оплату бесконтактно через телефон на кассе вводить) народ панику поднимет)
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§ Vit
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8933
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.
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* maxsaf
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5301
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.

Один знакомый чудик выдрал наподобие фигню из телефона, думал, что его "прослушивают". Мы со смеху чуть не попадали, когда до него дошло, что беспроводная зарядка с его телефоном больше работать не будет :lol: :lol: :lol:
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§ zed
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 12.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две тысячи могли списаться за обслуживание карты... Просто совпало
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"Нужные деньги"
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