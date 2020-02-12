Казахстанцев предложили уведомлять при использовании их персональных данных

В Казахстане предлагают уведомлять каждого гражданина о действиях, совершаемых с его персональными данными, узаконить цифровые документы и разрешить гражданам получать госуслуги при помощи биометрических данных, передает Tengrinews.kz.

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов на совещании в Мажилисе подчеркнул, что эти поправки направлены на гармонизацию законодательства с требованиями времени. Одна из ключевых предлагаемых новелл касается усиления защиты персональных данных казахстанцев.

"В этом законопроекте мы предлагаем внедрить специальный сервис, который будет уведомлять граждан о действиях, совершаемых с их персональными данными. То есть каждый человек будет знать, кто, как и для чего запрашивает и использует его персональные данные. Кроме того, считаем важным определить уполномоченный орган по защите персональных данных. Таким образом государство сможет обеспечить неприкосновенность частной жизни наших граждан", - отметил Аблайхан Оспанов, презентуя законопроект, регулирующий вопросы цифровых технологий.

Законопроект содержит в себе 252 поправки по шести основным направлениям. К примеру, одно из актуальных направлений работы - легитимизация цифровых документов.

"В данном законопроекте мы предлагаем ввести сервис цифровых документов на базе мобильного правительства. Этот механизм упростит процесс получения государственных и негосударственных услуг гражданами республики, не имеющими при себе удостоверяющих документов на бумажном носителе. Технически к внедрению этого нововведения мы уже готовы, в приложении eGov mobile нами уже реализован такой сервис", - подчеркнул Аблайхан Оспанов.

Облегчить процесс получения государственных услуг для граждан должно и использование биометрических данных. В пилотном режиме данный подход уже реализован в нескольких Центрах обслуживания населения в городах Нур-Султан, Алматы и Кызылорда. Предложение - законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных.

"Это предоставит возможность человеку получать услуги, используя, к примеру, свои отпечатки пальцев и изображение лица, не только в некоторых ЦОНах Нур-Султана, Алматы и Кызылорды, а практически во всех отделениях корпорации "Правительство для граждан" по всей стране. То есть у граждан будет выбор, какой подход использовать - традиционный, для которого нужны паспорт, удостоверение личности, ЭЦП, или современный, подтверждая свою личность отпечатком пальца или изображением лица, по аналогии с Touch ID и Face ID на мобильных телефонах", - прокомментировал вице-министр.

Реализация предлагаемых подходов при внедрении цифровых технологий будет способствовать созданию прозрачной системы госуправления, а также на основе аналитики данных развивать секторы экономики за счет точного планирования и прогнозирования социально-экономических показателей.