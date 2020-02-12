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Коронавирус в Китае: жертвами стали 1113 человек

12 февраля 2020, 09:25 |  Происшествия

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 44,6 тысячи, из них 1113 человек скончались, 4740 излечились, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости

Днем ранее официально сообщалось о более чем 42,6 тысячи заболевших, из которых 1016 скончались, 3996 выздоровели и выписаны из больниц.

 
© Reuters

"По состоянию на полночь 11 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 44 653 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 38 800 человек (8204 человека находятся в тяжелом состоянии), 4740 человек выписаны из больниц и 1113 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлено 49 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

В настоящее время еще более 185 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлено 2015 новых случаев заражения, из больниц выписали 744 человек, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 871.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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