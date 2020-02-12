На паркете только казахстанцы - "Тобол" встретился с "Актобе" в первом матче четвертьфинала Кубка РК по баскетболу

Игра прошла вечером 10 февраля в СРК «Астана» города Тобыл. От чемпионата среди команд Национальной лиги, где костанайцы по итогам сезона заняли третье место, а "Актобе" - пятое из шести команд, турнир на Кубок РК отличается двумя особенностями: он проходит по олимпийской системе - на выбывание, а в составы участников не включены легионеры.

Игроки "Тобола" (в белой форме) к концу второго периода лидировали с отрывом в 20 очков

Первый матч четвертьфинала обе команды начали без особых агрессивных атак, как это, например, было в играх "Тобола" против фаворита Национальной лиги - «Астаны». До середины второго периода хозяева и гости то уступали, то отыгрывались, сохраняя разрыв в счете в несколько очков. Но на большой перерыв «Тобол» ушел с преимуществом почти в 20 очков.

- Мы сперва втягивались, у нас до этих игр у многих ребят были травмы, мы давно не играли, - рассказал после матча капитан «Тобола» Шаим КУАНОВ. – Прощупали соперника, сыгрались и сделали рывок. Мы нашли к этому матчу ошибки в своей защите, что позволило нам укрепить оборону. Индивидуально каждый защитник поработал над собой, мы стали чаще забирать мяч и переходить в атаку.

Но к середине третьего периода баскетболистам из Актобе удалось сократить отрыв до 10 очков и вновь заставить «Тобол» активнее идти в атаку. По мнению Шаима Куанова, что сказался состав игроков «Актобе», которые были ниже ростом, чем костанайцы.

- Мы чуть-чуть за ними не успевали в силу того, что у нас есть габаритные ребята, - пояснил капитан "Тобола". – Быстрые прорывы мы пропустили. Тем не менее, мы нашли свою игру.

Состав «Тобола» практически не изменился - как обычно, больше всего очков приносят центровые Антон Быков и Антон Пономарёв. У «Актобе» появились несколько молодых и перспективных игроков. 28-летний Александр ПАПШИВ до недавнего времени играл за «Синегорье», его амплуа - лёгкий форвард. В матче против «Тобола» он был одним из самых результативных игроков и принёс "Актобе" 18 очков. Родился Александр в Рудном, играет он под № 24 - любимым номером одного из лучших баскетболистов мира Коби Брайанта.

- У нас небольшая скамейка, а играть без запаса довольно тяжело, - рассказал после матча Александр Папшив. – Играл я не в полную силу, потому что устал. Своей игрой недоволен, хотелось бы добавить физической силы - буду ещё тренировать баланс на броски. Впереди ещё одна игра с «Тоболом», будем готовиться.

В заключительном, четвёртом периоде костанайцы сумели увеличить отрыв от соперника. Итог - 103:80.

После матча тренер «Актобе» Алмат КЕНЖЕГУЛОВ напомнил, что этот клуб впервые участвует в Кубке РК.

- «Тобол» всегда был сильным, это старая школа, - отметил Кенжегулов. – У нас многое зависит от легионеров, а костанайцы всегда обходятся своими силами. У нас есть перспективные игроки, которые играют в других клубах Актобе, мы их ещё не добрали. Как я говорил на последней игре с «Тоболом» в рамках НБЛ, мы ещё набираемся опыта.

Александр Дербуш инструктирует игроков "Тобола" во время тайм-аута

Главный тренер «Тобола» Александр ДЕРБУШ считает, что соперник стал более мобильным, а с приходом в команду Папшива у «Актобе» появилась более уверенная трехочковая атака. Он отметил, что в составе «Тобола» нет новых игроков, но и этого хватит для победы в турнире на Кубок РК.

- У нас задача - биться против «Астаны», ведь у них позиции ослабли, - пояснил тренер «Тобола». – Без легионеров столичный клуб стал более реальной целью, чем когда мы играли с ним в НБЛ. Хотя у них большая часть команды - из членов сборной Казахстана.

Ответный матч против «Актобе» пройдет уже на территории соперника 13 февраля.

Фото Ксении РЕБИК