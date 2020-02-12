174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами

Несмотря на регулярное оповещение, 174 235 граждан Казахстана (по данным на 01 января 2020 года), достигших пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ЕНПФ.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

По данным фонда, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10,6 миллиарда тенге. Отмечается, что ЕНПФ проводит целый ряд мероприятий для всех получателей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за выплатами: рассылку SMS–сообщений, уведомлений на электронную почту, а также отправку корреспонденции на почтовые адреса получателей. На сайте ЕНПФ и в социальных сетях размещается информация по данной теме.

"Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства. При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки, а также сведения о банковском счете, на который будут поступать выплаты из пенсионных накоплений одновременно с пенсией из бюджета", - поясняют в фонде.

ЕНПФ напоминает, что лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины 63 лет и женщины, достигшие с 1 января 2020 года 59 с половиной лет), а также лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику.

"Стоит отметить, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2020 году размер минимальной пенсии 38 636 тенге, 12-кратный размер - 463 632 тенге), то она выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно", - добавили в фонде.

"Сообщите вашим знакомым и близким, достигшим пенсионного возраста, о необходимости проверки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ и подаче соответствующего заявления на выплаты в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства", - обратились в ЕНПФ.