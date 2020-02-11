Озвучен процент смертности от коронавируса

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин озвучил официальные данные по проценту летальности среди больных коронавирусной пневмонией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На 11 февраля в КНР 42 638 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии. Во всех провинциях, автономных районах и муниципалитетах. Из них 1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента", - сказал Бекшин на брифинге СЦК.

Он отметил, что темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза - с 22 процентов до 6,1 процента.

"Это свидетельствует о том, что в Китае наметилась тенденция к стабилизации эпидемситуации. Вместе с тем в других странах прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией варьируется от 3,8 процента до 27 процентов", - пояснил он.

Отметим, предыдущая вспышка коронавируса SARS - тяжелого острого респираторного синдрома, охватившего несколько стран в 2002-2003 годах - имел общую смертность 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 февраля из Пекина были эвакуированы 217 казахстанцев. Сейчас все они находятся в медучреждениях.

На 12 февраля запланирован вывоз из Китая 145 граждан Казахстана аналогичным рейсом. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 343 гражданина, которые изъявили желание остаться в Китае.