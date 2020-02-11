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Озвучен процент смертности от коронавируса
1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента Nikola_Esil: Наверно надо по-другому считать: Ну, они не...
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Озвучен процент смертности от коронавируса

11 февраля 2020, 17:16 |  Государство

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин озвучил официальные данные по проценту летальности среди больных коронавирусной пневмонией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©REUTERS

"На 11 февраля в КНР 42 638 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии. Во всех провинциях, автономных районах и муниципалитетах. Из них 1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента", - сказал Бекшин на брифинге СЦК. 

Он отметил, что темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза - с 22 процентов до 6,1 процента.

"Это свидетельствует о том, что в Китае наметилась тенденция к стабилизации эпидемситуации. Вместе с тем в других странах прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией варьируется от 3,8 процента до 27 процентов", - пояснил он. 

Отметим, предыдущая вспышка коронавируса SARS - тяжелого острого респираторного синдрома, охватившего несколько стран в 2002-2003 годах - имел общую смертность 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 февраля из Пекина были эвакуированы 217 казахстанцев. Сейчас все они находятся в медучреждениях. 

На 12 февраля запланирован вывоз из Китая 145 граждан Казахстана аналогичным рейсом. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 343 гражданина, которые изъявили желание остаться в Китае.
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§ Nikola_Esil
Re: Озвучен процент смертности от коронавируса
Nikola_Esil


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Сообщений: 40
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 11.02.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно надо по-другому считать:
Количество вылечившихся (3996) + кол-во умерших (1016) итого - 5012 чел.
Таким образом, при заболевании коронавирусом шанс умереть составляет 20,3%, т.е. 1016/5012. Тогда из всей массы зараженных смертельный исход возможно составит для 8 000 чел (если ничего не изменится)
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§ Тот самый
Re: Озвучен процент смертности от коронавируса
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента

Цитата:
Nikola_Esil:
Наверно надо по-другому считать:



Ну, они не летальность, а смертность посчитали. Летальность = умершие / (умершие+вылеченные).
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