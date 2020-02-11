Командный зачет и "стенка на стенку" - как выступила сборная Костанайской области на домашнем чемпионате РК по дзюдо
Георгий ГОВОРОВ
Чемпионат РК по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г. р. проходил 7-10 февраля в СРК "Костанай". Его участниками стали почти 700 борцов из всех регионов страны.
Команда Костанайской области в турнире "стенка на стенку"
Костанайцы в общекомандном зачёте заняли 3-е место, в активе сборной области 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
- Для нашего региона это очень хороший результат, - отмечает старший тренер Костанайской области по борьбе дзюдо Аркадий АХМЕТОВ, Ахметов. - Конкуренция очень большая. Я не знаю, сможем ли мы повторить этот результат. Позади нас остались команды, которые привезли с десяток дзюдоистов, занявших третьи места. Им немного не хватило, чтобы обойти нас.
Второе место заняла команда Алматинской области (3 золотые и 2 серебряные медали), а лидерами стали дзюдоисты из Жамбылской области, у которых 4 золотые медали.
Рудничанка Жансая ЕРКУАНЫШОВА (на фото - в белой форме) заняла 1-е место в весовой категории 44 кг.
- Я чувствовала ответственность за команду и успокаивала себя, как могла, - рассказала "НГ" Жансая после четвертьфинала. - Мы долго готовились к чемпионату области. Если мы победим, то сможем участвовать в чемпионатах Европы и Азии. Мы стремимся к этому.
Еще два золота в личном зачёте для команды Костанайской области принёс аркалыкчанин Нурсултан Каблан (весовая категория 90 кг) и рудничанка Дина Балун (63 кг), серебро у представителя района Беимбета Майлина Самалай Ергалиева (57 кг), бронза у ещё одного рудничанина - Александра Бакаева (90 кг).
Дина Балун из Рудного победила в категории 63 кг
В последний день дзюдоисты боролись «стенка на стенку». От каждого региона в команду вошли 3 юноши и 3 девушки, которые по очереди выходили на борьбу с противником в своей весовой категории.
- В четвертьфинале «стенка на стенку» в борьбе против спортсменки из Кызылорды мне удалось блокировать её приёмы, а затем победить за счёт её ошибок, - считает Дина БАЛУН (в белой форме). - Но в основном я побеждаю, потому что уверена в себе, а ещё физически сильнее их. Над приёмами, правда, стоит поработать. Мы изучали приёмы своих соперников, готовились к поединкам с ними.
Если счёт равный, то с помощью жеребьёвки определяют весовую категорию и проводят дополнительный раунд. Именно в дополнительном поединке команда Костанайской области смогла пройти четвертьфинал, а затем и выиграть финал. Серебро у спортсменов Алматинской области, а бронзу разделили дзюдоисты Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 165
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Озвучен процент смертности от коронавируса
1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента Nikola_Esil: Наверно надо по-другому считать: Ну, они не...
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
Lex: кто такие дунгане. По одной версии: дунгане появились от древних арабов-мессионеров с китайцами , потом в результате политики геноцида властей Китая в отношении их, переселились в...
В Лисаковске случился порыв на водопроводе
Лисаковск! Устранили прорыв... :-o
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
Сожалею конечно что рядовой бытовой конфликт перерос в такую крупную разборку между двумя национальностями. В местах компактного проживания разных национальностей мелкие бытовые неурядицы копятся...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Свободу! Славе Челаху!!! А сами - разбирайтесь, что там было... 8-) :-o