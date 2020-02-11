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Командный зачет и "стенка на стенку" - как выступила сборная Костанайской области на домашнем чемпионате РК по дзюдо

Георгий ГОВОРОВ

11 февраля 2020, 17:45 |  Спорт

Чемпионат РК по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г. р. проходил 7-10 февраля в СРК "Костанай". Его участниками стали почти 700 борцов из всех регионов страны.

Команда Костанайской области в турнире "стенка на стенку"

Костанайцы в общекомандном зачёте заняли 3-е место, в активе сборной области 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

- Для нашего региона это очень хороший результат, - отмечает старший тренер Костанайской области по борьбе дзюдо Аркадий АХМЕТОВ, Ахметов. - Конкуренция очень большая. Я не знаю, сможем ли мы повторить этот результат. Позади нас остались команды, которые привезли с десяток дзюдоистов, занявших третьи места. Им немного не хватило, чтобы обойти нас.

Второе место заняла команда Алматинской области (3 золотые и 2 серебряные медали), а лидерами стали дзюдоисты из Жамбылской области, у которых 4 золотые медали.

Рудничанка Жансая ЕРКУАНЫШОВА (на фото - в белой форме) заняла 1-е место в весовой категории 44 кг.

- Я чувствовала ответственность за команду и успокаивала себя, как могла, - рассказала "НГ" Жансая после четвертьфинала. - Мы долго готовились к чемпионату области. Если мы победим, то сможем участвовать в чемпионатах Европы и Азии. Мы стремимся к этому.

Еще два золота в личном зачёте для команды Костанайской области принёс аркалыкчанин Нурсултан Каблан (весовая категория 90 кг) и рудничанка Дина Балун (63 кг), серебро у представителя района Беимбета Майлина Самалай Ергалиева (57 кг), бронза у ещё одного рудничанина - Александра Бакаева (90 кг).

Дина Балун из Рудного победила в категории 63 кг

В последний день дзюдоисты боролись «стенка на стенку». От каждого региона в команду вошли 3 юноши и 3 девушки, которые по очереди выходили на борьбу с противником в своей весовой категории.


- В четвертьфинале «стенка на стенку» в борьбе против спортсменки из Кызылорды мне удалось блокировать её приёмы, а затем победить за счёт её ошибок, - считает Дина БАЛУН (в белой форме). - Но в основном я побеждаю, потому что уверена в себе, а ещё физически сильнее их. Над приёмами, правда, стоит поработать. Мы изучали приёмы своих соперников, готовились к поединкам с ними.

Если счёт равный, то с помощью жеребьёвки определяют весовую категорию и проводят дополнительный раунд. Именно в дополнительном поединке команда Костанайской области смогла пройти четвертьфинал, а затем и выиграть финал. Серебро у спортсменов Алматинской области, а бронзу разделили дзюдоисты Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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