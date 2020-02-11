"Разберитесь" - Мамин о повышении цен на маски и лекарства

Премьер-министр Аскар Мамин дал поручение министерствам, в том числе потребовал разобраться с предпринимателями, повышающими цены на медицинские маски и лекарства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Поручаю Минздраву продолжить осуществление санитарно-эпидемиологического контроля. Также обращаю внимание антимонопольных органов и Минздрава на отдельные факты искусственного завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках. Разберитесь с этим", - поручил Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству иностранных дел оказывать помощь гражданам Казахстана, находящимся на территории Китая.

Он также сообщил, что на территории Казахстана нет зараженных коронавирусом.