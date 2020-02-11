Форум
pro100tak
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
директор пляжа: фетиш или болезнь? :-P Бренд, личная печать, фирменный знак 8-)
11.02.20 15:46
Тот самый
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
maxsaf: Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек причастность криминала вполне способна объяснить, откуда у мирных сельчан взялись ружья ...
11.02.20 15:38
maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Тот самый: был даже скандал - WalMart трусы их продавал ношенные ))) Определенный вид товаров возврату не подлежит, и в примерочную не дают. Скорее всего это была просто кража с подменой. Тот...
11.02.20 15:20
Тот самый
"Разберитесь" - Мамин о повышении цен на маски и лекарства
NG.kz: с предпринимателями, повышающими цены на медицинские маски и лекарства. Так в Китае дефицит масок. А у нас они наверняка оттуда. NG.kz: Он также сообщил, что на территории Казахстана...
11.02.20 15:18
Тот самый
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Маркс: Все подшаманят, выпрямят, подчистят и айда к нам Телефоны да, Связной и другие даже официально продают восстановленные "iPhone как новый".
11.02.20 15:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Мораторий на отстрел сайгаков продлили в Казахстане

11 февраля 2020, 12:56 |  Государство

В Казахстане на три года продлили мораторий на отстрел сайгаков, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Яков Федеров

Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет. 

"В целях сохранения и увеличения численности сайгаков приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года, кроме использования в научных целях", - рассказал он на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что приказ зарегистрирован 10 февраля и вводится в действие после 10 календарных дней с момента его публикации.

"В настоящее время в разных регионах Казахстана ситуация с сайгаками неодинаковая. Численность устюртской популяции остается критически низкой - 5,9 тысячи особей. Численность бетпакдалинской популяции составляет 111,5 тысячи особей, она находится на стадии восстановления после массового падежа в 2015 году (тогда пало более 150 тысяч особей). Также численность уральской популяции находится на стадии восстановления и составляет 217 тысяч особей", - написал он.

Напомним, предыдущий мораторий был введен в 2015 году после массового падежа сайгаков.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.02.20 13:51 "Разберитесь" - Мамин о повышении цен на маски и лекарства
11.02.20 13:25 Возврат денег за билеты: как пожаловаться на Bek Air
11.02.20 12:01 Стероиды в спорте: мифы и реальность
11.02.20 10:49 Общественная приемная по вопросам коммунальной сферы будет работать 12 февраля в Костанае
11.02.20 10:41 СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
11.02.20 10:08 Число жертв уханьского коронавируса превысило тысячу
11.02.20 09:47 ЕНТ-2020 пройдет в бумажном формате, но под надзором искусственного интеллекта
10.02.20 19:58 Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
10.02.20 17:56 Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
10.02.20 17:29 Погода в Костанайской области: мороз пойдёт на спад, ожидается снег и туман

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Боитесь ли вы заболеть коронавирусом нового типа из-за эпидемии в Китае?
Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем.
Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса.
Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 276
Пользователей: 0
Всего: 276

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх