Мораторий на отстрел сайгаков продлили в Казахстане

В Казахстане на три года продлили мораторий на отстрел сайгаков, передает Tengrinews.kz.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет.

"В целях сохранения и увеличения численности сайгаков приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года, кроме использования в научных целях", - рассказал он на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что приказ зарегистрирован 10 февраля и вводится в действие после 10 календарных дней с момента его публикации.

"В настоящее время в разных регионах Казахстана ситуация с сайгаками неодинаковая. Численность устюртской популяции остается критически низкой - 5,9 тысячи особей. Численность бетпакдалинской популяции составляет 111,5 тысячи особей, она находится на стадии восстановления после массового падежа в 2015 году (тогда пало более 150 тысяч особей). Также численность уральской популяции находится на стадии восстановления и составляет 217 тысяч особей", - написал он.

Напомним, предыдущий мораторий был введен в 2015 году после массового падежа сайгаков.