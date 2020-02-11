Стероиды в спорте: мифы и реальность

Фармакологический рынок очень развит, здесь можно найти массу средств, для лечения заболеваний и поддержки организма. Многие препараты имеют свою историю создания и применения. В середине 20 века на рынок вышли совершенно новые в то время для людей стероидные препараты широкого спектра назначения.

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В послевоенное время ученые хотели создать универсальное средство для быстрого заживления ран и ожогов, а также для быстрого восстановления больных с низким иммунитетом. Впоследствии андрогенные гормоны получили популярность в спорте и среди любителей активного образа жизни.

Все анаболические вещества имеют одного прародителя, это всем известный тестостерон. Благодаря мужскому гормону в организме человека, это касается не только мужчин, но и женщин, происходит изменения различного типа. За счет уровня тех или иных гормонов человек чувствует себя сильнее, выносливее, что очень важно для спортсмена.

В спорте многие профессиональные атлеты добились великих побед за счет использования стероидов. После запрета FDA на данные средства в информационном пространстве во все мире стали появляться слухи и мифы различного типа о вреде анаболических веществ и повальной смертности от их применения. Многие новички стали отказываться от гормональной терапии во вред своей карьере, чтобы избежать надуманных побочных эффектов.

Прежде чем кричать во всеуслышание о вреде или пользе тех или иных лекарственных средств, нужно ознакомиться со всеми нюансами и рекомендациями.

Основные заблуждения и мифы

Провисание после отказа от анаболиков. При использовании ААС рост мышц существенно ускоряется за счет увеличения гормонов в крови тестостерона, нандролона. В период курса, при правильном питании и тренинге, можно набрать до 15 кг объёма. После окончания применения организм испытывает недостаток тестостерона. Почему, спросите вы? Длительное время организм получал данный гормон извне, то есть из инъекций, и забыл, как нужно его вырабатывать. В этом случае, если не пить препараты, нормализующие гормональный фон, может произойти катаболизм разрушение мышечной ткани. Мышцы постепенно уйдут, но провисания не будет. Это миф, в который верят новички. Обратите внимание на ветеранов бодибилдинга - у них вполне привлекательный внешний вид, кожа не висит, да и со здоровьем все в порядке. С помощью стероидов можно обрести максимальный объем без вложений. Не стоит надеяться, что, используя гормональные лекарства и при этом не нагружая организм тренировками, вам удастся получить мускулатуру как у великих бодибилдеров. Процесс набора мышц - это трудоемкая работа и подходить к ней нужно комплексно. В идеале нужно правильно составить режим питания и тренировок. Если есть возможность, работайте вместе с квалифицированным тренером или хотя бы получите консультацию онлайн. Если спортсмен будет употреблять большое количество анаболиков и не тренироваться, может последовать обратный эффект - скопление жира вместо мышц. Стероиды отличаются по действию и безопасности. С этим фактом сложно поспорить. Есть, конечно, группа средств универсального типа, которые подходят не только для набора мышц, но и для увеличения силовых и скоростных способн6остей, но они не подходят атлетам с ограничениями в весе. Напротив, существуют анаболики, которые вообще не влияют на мышечную массу, но позволяют выдерживать физические нагрузки и улучшать внешние данные за счет влияния на жиросжигание и упругость мышц. Купить стероиды можно в нашем магазине по цене от производителя, возможна бесплатная консультация специалистов. Импотенция при терапии ААС - неизбежный процесс. Кто вам сказал, что качки - импотенты? Попробуйте сказать им это в глаза! На самом деле за сексуальную активность мужчин отвечает все тот же тестостерон. Использование анаболиков повышает количество данного гормона в крови и, как следствие, половая жизнь улучшается. После окончания курса возможна слабая эрекция, если не делать восстановительной терапии, но этот процесс временный и вполне обратимый. Если даже атлет отказался от терапии по восстановлению выработки собственного гормона, организм начнет самостоятельно вырабатывать гормон, и расстройства, связанные с потенцией, исчезнут. Новичкам нельзя использовать ААС. Это миф, который распространяется с большой скоростью. Противопоказаний по опыту не существует. Если у спортсмена хороший тренер и спортивный врач, боятся нечего. Конечно, если спортсмен пришёл в зал впервые, ему еще рано задумываться об анаболических стероидах, это, как минимум, глупо, как максимум - опасно. Важно сначала натренировать организм, чтобы он смог выдерживать нагрузки, а после набирать желаемую мускулатуру.

Обратите внимание, что вплоть до конца 20 века ученые из всех стран кричали, что стероиды вызывают рак, но теперь многие уже так не думают. Если верить всей информации в Интернете и СМИ, можно вообще отказаться не только от лекарств, но и от питания. Каждый, кто хочет заработать на своей информации, чаще всего приукрашивает факты, усугубляя положение и ставя многих производителей на грань банкротства. Не стоит верить в то, в чем не уверены на 100 процентов, проверьте информацию в разных источниках.

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