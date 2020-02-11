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Общественная приемная по вопросам коммунальной сферы будет работать 12 февраля в Костанае
11 февраля 2020, 10:49 | ЖКХ
Это разовая акция, которую проведут департамент Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области совместно с субъектами естественных монополий для потребителей коммунальных услуг.
Прием потребителей Костаная по проблемным вопросам коммунальной сферы состоится в здании "Костанай Су" по адресу: город Костанай, проспект Абая, 19 (актовый зал ) 12 февраля с 15:00 ч. по 17:00 ч.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(7142) 22-17-00, 8(7142) 54-11-52
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