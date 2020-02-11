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11.02.20 10:50
maxsaf
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
откуда у мирных сельчан взялись ружья. Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек
11.02.20 10:48
KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
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11.02.20 10:45
Добринцофф
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Маркс: Да, только цель другая. Цель данной пирамиды - спихнуть всякий шрот очередным любителям бесплатного сыра. Я бы не сказал ,что там шрот. Машинки не плохие,я бы сам с удовольствием себе...
11.02.20 10:44
Маркс
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11.02.20 10:44
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СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае

Тengrinews.kz

11 февраля 2020, 10:41 |  Криминал

Чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в селах Жамбылской области, нельзя расценивать как межэтнический или социальный конфликт в чистом виде, учитывая ряд факторов, которые характеризуют регион, в том числе и тот, что это приграничный район, где возможны контрабанда, наркотрафик и коррупция. Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на статью, опубликованную в газете "Вечерний Бишкек".

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По неподтвержденной информации, пишет издание, инцидент в селе Масанчи Кордайского района - это лишь замаскированные под межэтнический конфликт криминальные разборки, организованные группировкой Серика Головы, контролирующей наркотрафик на юге Казахстана.

Сам криминальный авторитет за несколько дней до инцидента был задержан правоохранительными органами неподалеку от Алматы, а затем арестован.

"Косвенно в пользу данной версии могут говорить следующие факты. Во-первых, наличие огнестрельного оружия у местного населения - причастность криминала вполне способна объяснить, откуда у мирных сельчан взялись ружья. Во-вторых, увольнение местных чиновников и ряда полицейских руководителей района и области", - пишет газета.

Там же издание приводит мнение казахстанского политолога Айдоса Сарыма. "Произошедшая трагедия - это проявление процессов, которые происходили не один год. Я бы не сводил это все к бытовой ссоре. На самом деле все сложнее. Озвучивают версию о вмешательстве третьих сил. Если предположить, что так и есть, то, скорее всего, это криминальные структуры. Регион приграничный, возможно, имеет место передел сфер влияния", - заявил эксперт. 

7 февраля произошли массовые беспорядки в селах Масанчи, Сортобе, Аухатты и Булар батыр в Кордайском районе Жамбылской области. В результате конфликта погибли 10 человек, несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Различные травмы получили также сотрудники полиции. 

Во время инцидента были сожжены десятки жилых домов, строений общественного пользования и автомобилей. 

По официальной версии МВД Казахстана, причиной кровавого конфликта послужил дорожный инцидент, произошедший 5 февраля.
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* maxsaf
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5291
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
откуда у мирных сельчан взялись ружья.

Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек
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