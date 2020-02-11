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11.02.20 10:45
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Число жертв уханьского коронавируса превысило тысячу

Тengrinews.kz

11 февраля 2020, 10:08 |  Происшествия

По состоянию на утро 11 февраля количество подтвержденных случаев нового типа коронавируса в целом по Китаю превысило 43 тысячи человек, скончались 1018 человек, выздоровели и выписаны из больниц 3344 пациента.

© Reuters

Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.  

Днем ранее официально сообщалось о более чем 40,1 тысячи заболевших и 808 умерших от 2019-nCoV. Больше всего заразившихся и погибших зафиксировано в китайской провинции Хубэй, где расположен очаг распространения коронавируса. 

 

Вирус распространился по меньшей мере в 24 странах мира. 

11 февраля руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране все еще крайне тяжелая.

"Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы по профилактике и контролю за распространением заболевания", - заявил китайский лидер.

 

При этом он выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием.

Си Цзиньпин распорядился не допустить массовых увольнений в условиях распространения коронавируса, а также отметил необходимость снизить влияние вспышки вируса на китайскую экономику.
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§ Козлов я
Re: Число жертв уханьского коронавируса превысило тысячу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.02.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
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