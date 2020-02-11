Число жертв уханьского коронавируса превысило тысячу
Тengrinews.kz
По состоянию на утро 11 февраля количество подтвержденных случаев нового типа коронавируса в целом по Китаю превысило 43 тысячи человек, скончались 1018 человек, выздоровели и выписаны из больниц 3344 пациента.
© Reuters
Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 40,1 тысячи заболевших и 808 умерших от 2019-nCoV. Больше всего заразившихся и погибших зафиксировано в китайской провинции Хубэй, где расположен очаг распространения коронавируса.
Вирус распространился по меньшей мере в 24 странах мира.
11 февраля руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране все еще крайне тяжелая.
"Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы по профилактике и контролю за распространением заболевания", - заявил китайский лидер.
При этом он выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием.
Си Цзиньпин распорядился не допустить массовых увольнений в условиях распространения коронавируса, а также отметил необходимость снизить влияние вспышки вируса на китайскую экономику.
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