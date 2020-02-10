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КГСПС: А вот да! " Бытовой " конфликт у них Заврались в конец :[
10.02.20 19:34
КГСПС
Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
С полицейскими понятно, а чиновники за что? Или всё таки конфликт то не бытовой, а как минимум социальный?
10.02.20 19:28
сайлау курманов
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
Нынешние сотрудники полиции настолько уверовали в свою безнаказанность, что совершенно ничего не боятся и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет. Завтра же отнесу финпол...
10.02.20 19:23
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Кстати, а что со 145 прибывшими, которых мониторят по телефону?
10.02.20 19:18
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Тот самый: На сайте КостанайТВ 8.02 тоже пишут на убыль пошло.
10.02.20 19:17
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Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае

Tengrinews.kz

10 февраля 2020, 17:56 |  Общество

Известный юрист Ержан Есимханов высказался о событиях в Кордае. По его мнению, Казахстан нуждается в масштабной реформе МВД, передает Tengrinews.kz. Своими мыслями специалист поделился на странице в Facebook.

По мнению Есимханова, никто "не парится" о казахстанской коррупции, пока "не столкнется с ней лично". 

 
Фото: Алихан Сариев

"Почему, если задуматься, так потрясло людей убийство Дениса Тена? Да, народный герой, да, жуткий случай. Но дело не только в этом. Мы все жили в иллюзии, что где-то может быть небезопасно, но на улицах прекрасной старой Алматы безопасно точно. 

И тут вдруг оказалось, что нет никакой прекрасной и благополучной старой Алматы. Что на ее улицах, рядом с ее арыками тебя точно так же могут ударить ножом представители той молодежи, которую благополучные жители Алматы предпочитали не замечать. И ты можешь быть селебрити (звездой - примечание автора), чемпионом, любимцем народа, кем угодно, но ты получишь удар ножом наравне со всеми. И происходит так потому, что казахстанская полиция, призванная охранять покой на улицах, деградировала окончательно и совершенно не контролирует ситуацию ни в городе, ни в стране", - рассуждает юрист.

Ержан Есимханов говорит, что после убийства Дениса Тена ничего не изменилось: воры по-прежнему снимают с авто зеркала, а "полицейские все так же воюют с молодежью с плакатами вместо того, чтобы выполнять свою прямую задачу - делать так, чтобы на улицах было спокойно". По его словам, в случае с Кордаем ситуация повторилась. 

"Да, слухи доходили. Да, новости докатывались. Похищения невест, ставшие нормой. Убийства, вроде как отдельные, к которым никто не хотел приглядываться, чтобы не разглядеть пугающую картину. Какие-то суды странные, какие-то отъемы собственности, какие-то уголовные дела. А сейчас шарахнуло. Шарахнуло по-настоящему. Крупный, серьезный, давно зревший конфликт. И полное бессилие местных властей, явно давно и серьезно встроенных во все местные схемы и поэтому понятия не имеющих, что делать", - пишет правозащитник. 

Он подчеркивает, что решить проблему может только реформа МВД.

"Реформа всеобщая, жесткая, с тотальной чисткой всех этих местных князьков и царьков. Никаких полумер, никаких замен одних лиц на другие. Борьба с коррупцией, безжалостная, беспощадная. Настоящая. А иначе все будет только хуже. Сейчас десять трупов, а получите сто. На Наурыз. Или на День единства народов. Тем, кто поднимет оружие, будет все равно", - резюмирует Ержан Есимханов.

Свое мнение высказала и алматинка Жанна Нурсеитова. Она обратилась к Министерству образования и науки. 

"Думаю, что вы понимаете, что все эти погромы - результат ваших 20-летних реформ. За три дня чтения комментариев мне стало абсолютно понятно, что те, кто громче всех кричит и требует знать историю Казахстана, сами совершенно ее не знают. Их представление об истории складывается из патриотических социальных роликов про курт, которые они смотрят в пабликах. 

Помимо отсутствия хоть какой-то образованности, наблюдается массовая деградация в культурной сфере. Для комментаторов нормально желать смерти и смеяться над убитым учителем казахского языка", - пишет она. 

Напомним, после кордайского конфликта за медицинской помощью обратились 170 человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Двое пациентов скончались в больнице, еще восемь человек погибли на месте.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8924
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поможет реформа. Их уже было сорок пять штук, плюс двадцать девять модернизаций. Нужно чёт новое уже придумывать. Можно например попросить помощь у соседей китайцев. Перенять их опыт)
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§ Козлов я
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.02.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не поможет реформа

Согласен. Во время предыдущих реформ были разогнаны на пенсию и еще куда все профессионалы.Для нынешней молодой полиции слова о законе и правах - это только высокие слова,не трогающие душу.Которыми можно манипулировать и прикрываться от общественности. Полиция во многом не используется по прямому назначению,а там куда прикажут акиматы.
Здесь есть другая сторона дела. Весь этот конфликт назревал давно, акиматы все это видели,но скрывали,и теперь хотят подставить крайним МВД. :-x

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§ ACROS
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно реформы нужны. Форму, например поменять, аксельбанты пришить, обратно кирзовые сапоги надеть на всех, патрульные машины латиницей исписать.
Всех руководителей со Старшего жуза отправить на пенсию, назначить с нашего Среднего Жуза ( наши взятки меньше берут).
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3499
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешние сотрудники полиции настолько уверовали в свою безнаказанность, что совершенно ничего не боятся и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет. Завтра же отнесу финпол заяву на участкового, надоело уже
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