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Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
КГСПС: А вот да! " Бытовой " конфликт у них Заврались в конец :[
10.02.20 19:34
КГСПС
Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
С полицейскими понятно, а чиновники за что? Или всё таки конфликт то не бытовой, а как минимум социальный?
10.02.20 19:28
сайлау курманов
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Нынешние сотрудники полиции настолько уверовали в свою безнаказанность, что совершенно ничего не боятся и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет. Завтра же отнесу финпол...
10.02.20 19:23
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Кстати, а что со 145 прибывшими, которых мониторят по телефону?
10.02.20 19:18
КГСПС
Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Тот самый: На сайте КостанайТВ 8.02 тоже пишут на убыль пошло.
10.02.20 19:17
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Читательский рейтинг

Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники

10 февраля 2020, 17:16 |  Реклама

Чтобы купить надежную и качественную бытовую технику, мало просто увидеть, как она выглядит. Внешний вид далеко не все в вопросе выбора хорошего товара. Не менее важно учесть технические характеристики, особенности эксплуатации и дополнительные функции, а также место покупки - супермаркет или интернет-магазин. Нюансов много, но достаточно обратить внимание на наиболее важные из них, которые и вошли в рейтинг критериев.

Фото с сайта alser.kz

Критерий 1. Где покупать - в магазине или интернете

Сегодня для покупки любого товара не обязательно даже выходить из дома. К примеру, Alser - интернет-магазин бытовой техники и электроники позволяет приобрести нужную модель онлайн с доставкой в Алматы и другие города Казахстана. Сделать покупку за пару кликов мышки действительно удобно, но многие относятся к этому настороженно. На самом деле у такого способа много плюсов:

Можно не спеша изучить каталог, добавить понравившиеся товары в избранное, сравнить их характеристики и цены. Не обязательно покупать сразу — можно подумать и вернуться к выбору через некоторое время.

Более низкая цена. Сниженная стоимость не означает более плохое качество. Она обусловлена тем, что у интернет-магазина нет затрат на аренду павильонов и зарплату большому количеству продавцов.

Большой выбор товаров. Часто онлайн можно заказать даже эксклюзивные вещи: необычного цвета, с дополнительными функциями и пр. В обычных магазинах ассортимент ограничен выставленным товаром.

Определенные риски при покупке онлайн все-таки существуют. Часто цвет на фото отличается от того, который техника имеет в реальности. Здесь все зависит от добросовестности продавца и его внимательности в оформлении каталога. Лучше обращаться в магазин, которые одновременной имеет и виртуальный, и офлайн отдел, как у Alser.

Критерий 2. Количество функций

Стоит заранее продумать, зачем вы приобретаете ту или иную технику, и определиться между товарами, которые имеют схожие функции. Например, вы любите по утрам пить свежесваренный кофе. Тогда берите капельную кофеварку, а к ней еще и кофемолку, которая позволит самостоятельно измельчать зерна. Для любителей необычных кофейных напитков большей подойдет капсульная кофемашина. Для нее продаются специальные капсулы с самыми разными видами кофе и других вкусных напитков: какао, горячего шоколада и пр.

Фото с сайта alser.kz

В случае со стиральной машинкой, например, вам предстоит определить объем загрузки, который может достигать 9-10,5 кг, а еще, нужна ли вам функция обработки паром. Для семей с маленькими детьми она очень полезна, поскольку обеспечивает дезинфекцию, проникает глубоко в волокна тканей, уничтожая аллергены, грибки и микробов.

Так стоит продумать покупку любой бытовой техники. Достаточно определить, для каких целей вы будете ее использовать, часто или редко, и какие функции вам особенно необходимы. Так вы сможете купить бытовую технику, которая будет использоваться по назначению и полностью удовлетворять ваши потребности.

Критерий 3. Самые важные характеристики

Кроме основных функций бытовой техники, обратите внимание на ее габариты. Лучше заранее продумать, где она будет установлена, и отталкиваться от этого места. Иначе может получиться так, что стиральная машинка заняла всю площадь в ванной, а встроенный духовой шкаф просто не вошел в отведенное для него место.

Не забудьте учесть и потребляемую мощность. Это особенно важно во вторичном жильем старой постройки, где проводка не рассчитана на большие мощности. Здесь рекомендуется проконсультироваться с опытным электриком и при необходимости заменить проводку, чтобы потом не пришлось менять ее в экстренном режиме.

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