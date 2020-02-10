Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
Дружественная "НГ" газета, издающаяся в Уральске, славится независимым характером. Известны в Казахстане и авторы фильма, журналисты Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Они побывали в трех регионах Западного Казахстана, в котором добывается практически вся нефть этой страны.
Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангыстауской и Атырауской областях. Идея создания фильма появилась в ходе командировок в поселок Кенкияк, Актюбинской области.
- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное благо. Мы же решили показать другую стороны этой индустрии – глазами героев нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан АХМЕДЬЯРОВ.
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Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
Ребята, Вы правильный фильм - показали... :lol:
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
Всех замордовали. Всех заставили молчать... 8-) :-o
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