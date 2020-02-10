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drakon
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
Ребята, Вы правильный фильм - показали... :lol:
10.02.20 22:16
drakon
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
Всех замордовали. Всех заставили молчать... 8-) :-o
10.02.20 21:42
Козлов я
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
abaika95: дааа Козлов в ужасном мире живёте,точнее выживаете... Рад,что вы в другом мире живете. Блаженны неведающие. b.radikal.ru
10.02.20 20:55
pro100tak
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
"И полное бессилие местных властей, явно давно и серьезно встроенных во все местные схемы и поэтому понятия не имеющих, что делать"... "Реформа всеобщая, жесткая, с тотальной чисткой...
10.02.20 20:47
abaika95
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
Цитата-//Абайка, вы намекаете что я отпетый уголовник, вы вообще-то о чем?// Ни в коем разе) но судя по тому что прошлый раз поведал о вашей деятельности Сталкер,вы стремитесь им непременно стать)...
10.02.20 20:36
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Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»

10 февраля 2020, 19:58 |  Общество

Дружественная "НГ" газета, издающаяся в Уральске, славится независимым характером. Известны в Казахстане и авторы фильма, журналисты Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Они побывали в трех регионах Западного Казахстана, в котором добывается практически вся нефть этой страны.

Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангыстауской и Атырауской областях. Идея создания фильма появилась в ходе командировок в поселок Кенкияк, Актюбинской области.

- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное благо. Мы же решили показать другую стороны этой индустрии – глазами героев нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан АХМЕДЬЯРОВ.
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* drakon
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех замордовали. Всех заставили молчать... 8-) :-o
Профайл

* drakon
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18552
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, Вы правильный фильм - показали... :lol:
Профайл




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Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
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