Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»

Дружественная "НГ" газета, издающаяся в Уральске, славится независимым характером. Известны в Казахстане и авторы фильма, журналисты Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Они побывали в трех регионах Западного Казахстана, в котором добывается практически вся нефть этой страны.

Фильм «По ту сторону нефти» снимался более года в Актюбинской, Мангыстауской и Атырауской областях. Идея создания фильма появилась в ходе командировок в поселок Кенкияк, Актюбинской области.

- Подавляющее большинство жителей этой страны знают о нефти из сюжетов в телевизионных новостях, в которых добыча нефти преподносится как безусловное благо. Мы же решили показать другую стороны этой индустрии – глазами героев нашего фильма – рядовых людей, которые проживают в непосредственной близости от месторождений нефти, - считает один из авторов фильма Лукпан АХМЕДЬЯРОВ.