Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не надо парламент превращать в детсад
КазТАГ
Не надо парламент превращать в детский сад, заявил председатель общественного совета министерства юстиции Казахстана Серик АКЫЛБАЙ. Об обсуждении новой нормы закона "О выборах" рассказывает КазТАГ.
Иллюстративное фото с сайта uralskweek.kz
«Я бывший судья, бывший сенатор. Вопрос очень правильно поднят коллегами, что в мажилисе, в сенате должны быть люди, имеющие значительный опыт в жизни, знающие. Например, судьи сейчас избираются с 35 лет. Это европейская, мировая практика. Почему люди замкнулись на 29, непонятно. Обоснований жестких нет. Депутаты должны быть умудренные опытом, умеющие работать. Выйдет, скажет мальчик 29 лет, придет в мажилис и начнет встречаться с населением. Я бы не сказал: «нормально». Потому что я встречался с населением и знаю, какие вопросы задают. Я имею огромный опыт, и то на многие вопросы не могу ответить. А то 29 лет – потолок еще – он жизни не видал еще. Не надо наш законодательный орган превращать в детский сад», - заявил Акылбай в понедельник во время обсуждения предлагаемой нормы о 30%-ой квоте для молодежи и женщин в избирательных партийных списках.
Ранее на общественном совете министерство юстиции РК предложило изменить статью 89 конституционного закона «О выборах» и включить норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки квоты для лиц, не достигших 29 лет.
«В партийном списке количество лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц», - говорится в предложенном в понедельник проекте изменения в статью 89 конституционного закона. - К регистрации по территориальному избирательному округу допускается только один список от одной политической партии, в котором количество лиц, не достигших 20-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц».
Сейчас в настоящей статье норма о квоте отсутствует.
Акылбай считает, что возраст молодежи в данной поправке нужно изменить с 29 до 35 лет.
«Не менее 35? Не возражаете? Это не так просто: пошел, посидел, погулял, похихикал и ушел. Там серьезные вопросы решаются. Там должны серьезные люди сидеть», - заключил он.
Однако директор союза медиаторов «Келісу» Сара ЫДЫРЫСОВА предлагает провести омоложение парламента.
- Я не согласна в том, что депутаты должны быть умудренные опытом. Вот вы работаете с парламентом. Знаете, вот многие, даже вот в интернете есть, как спят наши депутаты великие, которые занимаются такой важной работой. И поэтому, я считаю, вообще надо омоложение провести. И вот этих вот товарищей, которые, там 60, 70 лет, вообще, за редким исключением, в депутаты парламента не включать, потому что это невозможно. Это люди, уставшие от жизни. Со своим богатым опытом пусть они занимаются другим, - сказала Ыдырысова в понедельник на заседании общественного совета при министерстве юстиции РК, отвечая на утверждение председателя данного совета Серика Акылбай о том, что «депутаты должны быть умудренные опытом, умеющие работать».
Кроме того, Ыдырысова предложила урезать депутатам парламента зарплаты и лишить их всех льгот.
- Профессиональный уровень депутатов парламента повысится, если понизить заработную плату для депутатов, убрать все льготы – и сразу пойдут в депутаты те, кто хотят искренне работать и во имя своего государства. А не то, что они имеют льготы, все этим пользуются. И, кроме этого, им плевать на законы, плевать на государство, - сказала директор союза медиаторов.
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