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Vit
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
Да кто там нас прослушивает? Холопов) даром мы не кому не нужны. Политиков, учёных, крупных комерцов, вот этих скорей всего)
12.02.20 16:20
alex_60
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
ну а пока так ///Итоги четвертого квартала 2019 года показали, что средняя зарплата казахстанцев выросла почти на 16% по сравнению с таким же периодом 2018-го. Впервые в истории нашей страны она...
12.02.20 15:46
Козлов я
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Изменить методику расчета прожиточного минимума Чем выше прожиточный минимум - тем труднее до него дотянуться. c.radikal.ru
12.02.20 15:40
Козлов я
Омлетики-рулетики
a.radikal.ru
12.02.20 15:33
maxsaf
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
Такой показатель, как средняя зарплата, является не более чем условной математической величиной и не показывает реальную картину. Дошло наконец-то. Видимо НГ читает, тут почти все об этом знают ))
12.02.20 15:31
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Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности

Tengrinews.kz

10 февраля 2020, 13:39 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение главе МВД, передает Tengrinews.kz.

 
 
Арман Оразалиев /Фото с сайта Tengrinews.kz

Как сообщается на сайте Акорды, в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества Глава государства поручил министру внутренних дел освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова. 

Также от занимаемых должностей должны освободить заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.

Арман Оразалиев возглавил полицию Жамбылской области летом 2018 года. Ему 44 года. Он родился в Шымкенте, был слушателем Алматинской высшей школы МВД. В разное время был начальником управления по борьбе с наркобизнесом ГУВД ЮКО, первым заместителем начальника ДВД Астаны (сейчас ДП Нур-Султана). Также руководил Департаментом внутренних дел Павлодарской области, был заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД.
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Комментарии к новости
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§ КГСПС
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.02.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С полицейскими понятно, а чиновники за что? Или всё таки конфликт то не бытовой, а как минимум социальный?
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§ electro
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

А вот да!
"Бытовой" конфликт у них

Заврались в конец
:[
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§ Vit
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По идее, нужно человек сто посадить на разные сроки. Ну убийцы в первую очередь. Потом тех кто бутылки с смесью готовил, тех кто поджигал, тех кто с оружием бегал по улице и пугал людей, и тех кто с палками и вилами. Сотня наберётся. А то устроили ковбойский Техас.
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