Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
Tengrinews.kz
Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение главе МВД, передает Tengrinews.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества Глава государства поручил министру внутренних дел освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.
Также от занимаемых должностей должны освободить заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.
Арман Оразалиев возглавил полицию Жамбылской области летом 2018 года. Ему 44 года. Он родился в Шымкенте, был слушателем Алматинской высшей школы МВД. В разное время был начальником управления по борьбе с наркобизнесом ГУВД ЮКО, первым заместителем начальника ДВД Астаны (сейчас ДП Нур-Султана). Также руководил Департаментом внутренних дел Павлодарской области, был заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД.
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