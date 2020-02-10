Форум
KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
alex_60: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет. Вот и говорите о причинах...
10.02.20 12:45
alex_60
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет.
10.02.20 12:37
maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60: почему тогда в НГ? Штаб опозиции :lol:
10.02.20 12:34
директор пляжа
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: А какая разница? Разве это на что-то влияет? есть разница, так как истинная причина этого конфликта не перепалка на дороге, а на почве сами поняли чего.. и погибшие все, судя по всему кто?...
10.02.20 12:31
KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
dvb: Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? А какая разница? Разве это на что-то влияет? Погибло 10 человек, это уже трагедия, а однозначной причины всего этого...
10.02.20 12:25
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

35 человек вызволили спасатели из снежных переметов на юге Костанайской области за два дня

10 февраля 2020, 12:30 |  Происшествия

О работе оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе ведомства.

6 февраля, в 21 час, группа спасателей на технике высокой проходимости СКБ выехала на трассу Аркалык – Торгай, где застряли 3 автомобиля с пассажирами (7 мужчин, 1 женщина). Автомобили были сопровождены спасателями до Аркалыка.

В этот же день, в 22:05, спасатели на автомобиле "Нива Марш-Бронто" выехали в сторону поселка Кайынды. Там застрял в снегу легковой автомобиль, в кабине находились молодая семья с ребенком. Ожидавших помощи людей доставили в село Алуа.

7 февраля, в 6:00, поступил звонок о том, что на трассе Аркалык – Амантогай находится застрявший автомобиль с 3 пассажирами.

"По пути следования спасательной техники автомобиль был обнаружен вблизи поселка Тасты. Мужчин забрали и доставили в поселок Амантогай, - сообщили в ДЧС. - При проведении спасательной работы поступило сообщение, что на участке Амантогай – Дамды в снежном перемете оказалась колонна автомобилей, требуется эвакуация людей. В ходе работы из поселков Тасты и Дамды в поселок Амантогай доставлено и спасено из снежного плена 15 человек, из них 2 детей, 10 женщин и 3 мужчин".

Возвращаясь в Аркалык, группа на трассе спасла еще 10 человек (4 пожилых, 1 женщина, 5 мужчин). Все доставлены в город, в медицинской помощи они не нуждаются.

Всего в ходе аварийно-спасательных работ при снежных заносах спасательным подразделением Аркалыка были спасены 35 граждан, в том числе 3 детей, 15 женщин и 17 мужчин. Эвакуирован 1 человек. Из снежного перемета освобождены 3 автомобиля.

Фото пресс-службы ДЧС                                                                 


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
10.02.20 12:01 Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
10.02.20 11:01 Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
10.02.20 10:23 Лихие 90-е в глухой деревне - спектакль "Кукла для невесты" костанайцам показали после израильтян
10.02.20 09:15 Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
10.02.20 07:08 Начальные классы в школу утром не идут в Костанае
09.02.20 20:48 Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022
09.02.20 16:18 "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
09.02.20 14:37 МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
09.02.20 11:31 Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны – Токаев
09.02.20 11:00 "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Боитесь ли вы заболеть коронавирусом нового типа из-за эпидемии в Китае?
Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем.
Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса.
Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 196
Пользователей: 2
Всего: 198

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх