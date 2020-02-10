35 человек вызволили спасатели из снежных переметов на юге Костанайской области за два дня

О работе оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе ведомства.

6 февраля, в 21 час, группа спасателей на технике высокой проходимости СКБ выехала на трассу Аркалык – Торгай, где застряли 3 автомобиля с пассажирами (7 мужчин, 1 женщина). Автомобили были сопровождены спасателями до Аркалыка.

В этот же день, в 22:05, спасатели на автомобиле "Нива Марш-Бронто" выехали в сторону поселка Кайынды. Там застрял в снегу легковой автомобиль, в кабине находились молодая семья с ребенком. Ожидавших помощи людей доставили в село Алуа.

7 февраля, в 6:00, поступил звонок о том, что на трассе Аркалык – Амантогай находится застрявший автомобиль с 3 пассажирами.

"По пути следования спасательной техники автомобиль был обнаружен вблизи поселка Тасты. Мужчин забрали и доставили в поселок Амантогай, - сообщили в ДЧС. - При проведении спасательной работы поступило сообщение, что на участке Амантогай – Дамды в снежном перемете оказалась колонна автомобилей, требуется эвакуация людей. В ходе работы из поселков Тасты и Дамды в поселок Амантогай доставлено и спасено из снежного плена 15 человек, из них 2 детей, 10 женщин и 3 мужчин".

Возвращаясь в Аркалык, группа на трассе спасла еще 10 человек (4 пожилых, 1 женщина, 5 мужчин). Все доставлены в город, в медицинской помощи они не нуждаются.

Всего в ходе аварийно-спасательных работ при снежных заносах спасательным подразделением Аркалыка были спасены 35 граждан, в том числе 3 детей, 15 женщин и 17 мужчин. Эвакуирован 1 человек. Из снежного перемета освобождены 3 автомобиля.

Фото пресс-службы ДЧС