Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?

Решение по иску прокурора Костаная было оглашено в Специализированном межрайонном экономическом суде Костаная сегодня, 10 февраля. Большую часть требований судья Аблай АБДЫГАЛИ не удовлетворил.

Основным предметом спора являлась практика АО "Казахтелеком" взимать определенные суммы с потребителей, которые отказываются от услуг компании. В частности, по пакетам с оговоренным сроком действия: подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это.

Прокуратура на процессе называла такие суммы "штрафными санкциями", "платой, которая взимается за расторжение договора, а не за оказание услуг". И требовала признать незаконными как приказы компании, санкционирующие это вместе с формами клиентских заявлений, так и соответствующие пункты публичного договора.

Представители АО «Казахтелеком» настаивали на том, что компания лишь возвращает себе скидки, предоставляемые клиентам, которые покупают услуги пакетом. Такие, по словам юриста компании, стоят дешевле, чем услуги, приобретаемые по отдельности, либо пакеты «без контракта», то есть бессрочные. То есть, плата при расторжении не может считаться дополнительной - сумма скидки возвращается за те месяцы, в которые клиент пользовался своим пакетом, а вперед ничего не берется.

Кроме того, настаивали представители компании, скидка является обусловленной - клиент, будучи совершеннолетним, дееспособным гражданином, подписывает соответствующую форму заявления, чем берет на себя обязательства. А те, кто не читает, что подписывает, не задает вопросов, если не понимает, - сами виноваты.

Доводы ответчика в этой части убедили суд. В свою очередь, представитель прокуратуры Костаная сказал корреспонденту «НГ», что решение будет обжаловано.

Подробности судебного процесса, в том числе информация по условиям публичного договора, которые касаются всех клиентов АО «Казахтелеком» и которые были изменены в конце прошлого года, - в ближайшем номере «НГ».