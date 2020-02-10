Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае

Однодневный тренинг, направленный на формирование у журналистов навыков и компетенций по работе с порталом государственных закупок goszakup.gov.kz, проведут в редакции "НГ" Zertteu Research Institute совместно с посольством США в Казахстане.

Иллюстративное фото i1.wp.com

Тренинг пройдет 29 февраля в редакции «Нашей Газеты» по адресу Майлина, 2/3. Заявки на участие принимаются до 26 февраля по этой ссылке.

Журналисты под руководством экспертов в области бюджета и госзакупок будут учиться:

- искать информацию на портале госзакупок;

- разбираться в процедурах госзакупок;

- писать аналитические и информационные статьи о госзакупках.

Справки по телефону редакции "НГ" 53 51 51.