Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
Однодневный тренинг, направленный на формирование у журналистов навыков и компетенций по работе с порталом государственных закупок goszakup.gov.kz, проведут в редакции "НГ" Zertteu Research Institute совместно с посольством США в Казахстане.
Иллюстративное фото i1.wp.com
Тренинг пройдет 29 февраля в редакции «Нашей Газеты» по адресу Майлина, 2/3. Заявки на участие принимаются до 26 февраля по этой ссылке.
Журналисты под руководством экспертов в области бюджета и госзакупок будут учиться:
- искать информацию на портале госзакупок;
- разбираться в процедурах госзакупок;
- писать аналитические и информационные статьи о госзакупках.
Справки по телефону редакции "НГ" 53 51 51.
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МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
alex_60: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет. Вот и говорите о причинах...
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет.
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60: почему тогда в НГ? Штаб опозиции :lol:
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: А какая разница? Разве это на что-то влияет? есть разница, так как истинная причина этого конфликта не перепалка на дороге, а на почве сами поняли чего.. и погибшие все, судя по всему кто?...
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
dvb: Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? А какая разница? Разве это на что-то влияет? Погибло 10 человек, это уже трагедия, а однозначной причины всего этого...