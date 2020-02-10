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KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
alex_60: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет. Вот и говорите о причинах...
10.02.20 12:45
alex_60
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет.
10.02.20 12:37
maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60: почему тогда в НГ? Штаб опозиции :lol:
10.02.20 12:34
директор пляжа
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: А какая разница? Разве это на что-то влияет? есть разница, так как истинная причина этого конфликта не перепалка на дороге, а на почве сами поняли чего.. и погибшие все, судя по всему кто?...
10.02.20 12:31
KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
dvb: Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? А какая разница? Разве это на что-то влияет? Погибло 10 человек, это уже трагедия, а однозначной причины всего этого...
10.02.20 12:25
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Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае

10 февраля 2020, 11:01 |  Общество

Однодневный тренинг, направленный на формирование у журналистов навыков и компетенций по работе с порталом государственных закупок goszakup.gov.kz, проведут в редакции "НГ" Zertteu Research Institute совместно с посольством США в Казахстане.

Иллюстративное фото i1.wp.com

Тренинг пройдет 29 февраля в редакции «Нашей Газеты» по адресу Майлина, 2/3. Заявки на участие принимаются до 26 февраля по этой ссылке.

Журналисты под руководством экспертов в области бюджета и госзакупок будут учиться:

- искать информацию на портале госзакупок;

- разбираться в процедурах госзакупок;

- писать аналитические и информационные статьи о госзакупках.

Справки по телефону редакции "НГ" 53 51 51.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот зачем Помпео приезжал... 8-)
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§ maxsaf
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заявки на участие принимаются до 26 февраля по этой ссылке.
даже не представляю, кто еще рискнет ))
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§ alex_60
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7202
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тренинг пройдет на казахском языке.
это указано в форме заявки.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2020 - 11:53]
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§ maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Значит ли это, что русскоязычным журналистам тренинги не нужны? :-)
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§ Тот самый
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тренинг пройдет 29 февраля


Плашка на госзакупках будет "ПРОФИЛАКТИКА" весь день 29 февраля ))) Ну, вообще дело нужное, хотя там и нет ничего мудрёного.
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§ alex_60
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7202
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

почему тогда в НГ?
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§ maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почему тогда в НГ?

Штаб опозиции :lol:
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