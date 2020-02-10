Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

Число жертв нового коронавируса, который в Китае получил временное название NCP, за месяц с небольшим превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) с 2012 года, свидетельствуют статистические данные, сообщает РИА Новости.

По состоянию на полночь 9 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 908 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса еще в воскресенье превысило число жертв атипичной пневмонии SARS - 774 человека почти в 30 странах. А по состоянию на понедельник число умерших от нового коронавируса превысило и число жертв MERS.

- По состоянию на полночь 9 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 40 171 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 35 982 человека (6 484 человека находятся в тяжелом состоянии), 3 281 человек выписан из больниц и 908 скончались, - говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отдельно в Гонконге выявлены 36 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Таким образом, за последние сутки выявлено 3 062 новых случая заражения, из больниц выписали 632 человек, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло на 296 человек.