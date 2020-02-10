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KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
alex_60: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет. Вот и говорите о причинах...
10.02.20 12:45
alex_60
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет.
10.02.20 12:37
maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60: почему тогда в НГ? Штаб опозиции :lol:
10.02.20 12:34
директор пляжа
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: А какая разница? Разве это на что-то влияет? есть разница, так как истинная причина этого конфликта не перепалка на дороге, а на почве сами поняли чего.. и погибшие все, судя по всему кто?...
10.02.20 12:31
KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
dvb: Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? А какая разница? Разве это на что-то влияет? Погибло 10 человек, это уже трагедия, а однозначной причины всего этого...
10.02.20 12:25
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Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

10 февраля 2020, 09:15 |  Общество

Число жертв нового коронавируса, который в Китае получил временное название NCP, за месяц с небольшим превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) с 2012 года, свидетельствуют статистические данные, сообщает РИА Новости.

По состоянию на полночь 9 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 908 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса еще в воскресенье превысило число жертв атипичной пневмонии SARS - 774 человека почти в 30 странах. А по состоянию на понедельник число умерших от нового коронавируса превысило и число жертв MERS.

- По состоянию на полночь 9 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 40 171 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 35 982 человека (6 484 человека находятся в тяжелом состоянии), 3 281 человек выписан из больниц и 908 скончались, - говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отдельно в Гонконге выявлены 36 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Таким образом, за последние сутки выявлено 3 062 новых случая заражения, из больниц выписали 632 человек, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло на 296 человек.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россяине пишут, что замедлилось его распространение. Ежедневное число новых заболевших уменьшается.
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Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
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