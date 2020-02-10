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KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
alex_60: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет. Вот и говорите о причинах...
10.02.20 12:45
alex_60
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: кто сжигал дома. кто сжигал машины. кто в количестве 200-300 приехал туда для этого. кто убил людей? ответь на эти вопросы себе, и реши есть разница или нет.
10.02.20 12:37
maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60: почему тогда в НГ? Штаб опозиции :lol:
10.02.20 12:34
директор пляжа
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
KstKZ: А какая разница? Разве это на что-то влияет? есть разница, так как истинная причина этого конфликта не перепалка на дороге, а на почве сами поняли чего.. и погибшие все, судя по всему кто?...
10.02.20 12:31
KstKZ
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
dvb: Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? А какая разница? Разве это на что-то влияет? Погибло 10 человек, это уже трагедия, а однозначной причины всего этого...
10.02.20 12:25
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Лихие 90-е в глухой деревне - спектакль "Кукла для невесты" костанайцам показали после израильтян

Георгий ГОВОРОВ

10 февраля 2020, 10:23 |  Культура

Премьерные показы спектакля «Кукла для невесты» прошли с 7-го по 9 февраля в Русском театре драмы.

Режиссером-постановщиком комедии по мотивам книги российского драматурга Александра Коровкина стала актриса театра Анна УДЕСИАНИ.

- Мне было проще работать, потому что автор за меня продумал время и место событий, героев, - рассказала она "НГ" перед премьерой. – Это лирическая комедия. В нашей пьесе будет любовь, детектив. Историю, рассказанную Коровкиным, я не переделывала. Почему именно эта пьеса? Она мне приглянулась, потому что передаёт время «лихих» 90-х годов прошлого века. Моё поколение и люди старшего возраста очень хорошо помнят это время. Они были сложными, страна развалилась. Мы, хоть и не затрагиваем какие-то политические моменты, но на примере одной деревни зритель сможет понять, как изменились тогда люди, которые жили по правилам и принципам СССР.

 

Анна Удесиани отмечает - в том, что она руководит своими коллегами по сцене, есть большой плюс, так как она знает, кто на что горазд, и может понять, что от них можно требовать.

- С другой стороны, это было сложно в том плане, что мне пришлось взять немножко доминирующую позицию, - говорит режиссер спектакля. – Я старалась не стереть линию доверия между нами. Мне повезло - у нас отличная труппа, маленькая и дружная. Мне трудно не было, мы доверяли друг другу.

Сюжет постановки чем-то напоминает сценарий сериала.

В глухую деревню с чеченской войны приезжает офицер Сергей, в котором признают брата местного алкоголика Кольки. Он и его отец всю жизнь прожили в этой деревне, давно не видели своего родственника и рады встрече. Их соседка Лиза готовится к свадьбе, ей уже 29 лет, поэтому её мама возлагает на брак большие надежды. Жених с непривычным для жителей деревни именем Ашот должен приехать со дня на день.

Первое, что бросается в глаза зрителю, побывавшему на других премьерах этого театрального сезона - спектаклях «Плаха» и «Кыз Жибек» - это огромное количество декораций. В «Кукле для невесты» постарались максимально точно передать атмосферу той поры. Взять хотя бы календарь на двери одного из домов с подзабытым нынешним поколением певцом Львом Лещенко. Это та самая деревн, где главным атрибутом свадьбы становится огромный запас самогонки.

Актеры не играют вымышленных или исторических персонажей. Их образы – простые деревенские жители, поэтому мимика и жесты похожи на то, что мы часто видим в быту. Герои - наивные, но это их характерная черта. За ними интересно наблюдать, смеяться над их нелепыми поступками. Да и актёры постарались сделать свои роли как можно более яркими.

- Пить я, конечно, умел и умею, а вот курить пришлось учиться заново, - поделился с "НГ" актёр Сергей ЩЕРБИНИН, исполнитель роли деревенского алкоголика Кольки. – Я год назад отказался от сигарет и возвращаться к ним оказалось нелегко. Затянуться сигареткой сейчас очень сложно. А в этой роли пришлось курить, понарошку не получится - видно же, что дыма нет.

- Я никогда не служил в армии, - рассказал актер Руслан БУШИНСКИЙ, исполняющий роль военного Сергея. - Персонаж значительно старше: мне 28, а ему около 40-ка. У него огромный жизненный опыт, который тоже нужно передать. Он прошёл чеченскую войну. Он хромает, я учился хромать так, чтобы это выглядело как можно более реалистично.

Лирическую комедию «Кукла для невесты» перед тем, как показать костанайцам, проверили в начале декабря на зрителях трёх городов Израиля: Ашкелона, Ришон-Ле-Циона и Ашдода, где труппа Русского театра драмы принимала участие в фестивале «Театральный дивертисмент».

- Ехать в Израиль было страшно, - отмечает Анна Удесиани. – Мы не могли взять с собой все декорации, поэтому антураж восстанавливали уже там. Играли для русскоязычного населения, там много наших эмигрантов. Без ложной скромности скажу, что нас зритель принял хорошо, критики тоже остались довольны.

«Кукла для невесты» - не последняя премьера этого сезона. Над новыми постановками теперь будет трудиться новый главный режиссёр из Алматы – Дина Жумабаева. Она в Костанае уже ставила драму-притчу «Плаха» по мотивам книги Чингиза Айтматова. Ранее главным режиссёром был Александр Лиопа, проработавший в Русском театре драмы 38 лет.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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