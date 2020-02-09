МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил об установлении главного провокатора, из-за рассылок которого конфликт в селе Масанчи Жамбылской области перерос в массовую драку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, кто рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла", - сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинга в СЦК.
"Мы не можем взять за основу показания какого-то одного человека. Все таки несколько сел было охвачено конфликтом. Нам необходимо опросить всех участников этого конфликта, сформировать базу фактов и дать ей оценку, проанализировать. И после этого установить роль и участие каждого человека в этом конфликте. После сможем по каждому молодому человеку сказать, почему он оказался там", - отметил заместитель министра внутренних дел.
Калайчиди озвучил причину драки в селе Масанчи Кордайского района, из-за которой начались массовые беспорядки.
"5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте", - сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинга СЦК.
Число погибших в результате событий в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области возросло до 10.
"На утро 9 февраля 10 человек скончались", - сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге СЦК.
"Двое, к сожалению, после оперативных вмешательств через 12-21 часов после операции погибли от множественных повреждений органов брюшной полости", - пояснила Актаева.
Калайчиди заявил, что полиция не применяла оружие в ходе событий в Кордайском районе Жамбылской области.
"В числе получивших ранения пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения. При этом хочу отметить, что полицейские оружие не применяли", - cказал Калайчиди.
"На месте находятся первый заместитель генерального прокурора и заместитель министра внутренних дел. Уголовное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса - 272 ("Организация и участие в массовых беспорядках") и 99 ("Убийство")", - добавил он.
Изъято два охотничьих ружья, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.
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