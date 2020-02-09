МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил об установлении главного провокатора, из-за рассылок которого конфликт в селе Масанчи Жамбылской области перерос в массовую драку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, кто рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла", - сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинга в СЦК.

Он уточнил, что сейчас полицейские опрашивают каждого участника конфликта, чтобы узнать, каковы были их мотивы.

"Мы не можем взять за основу показания какого-то одного человека. Все таки несколько сел было охвачено конфликтом. Нам необходимо опросить всех участников этого конфликта, сформировать базу фактов и дать ей оценку, проанализировать. И после этого установить роль и участие каждого человека в этом конфликте. После сможем по каждому молодому человеку сказать, почему он оказался там", - отметил заместитель министра внутренних дел.

Калайчиди озвучил причину драки в селе Масанчи Кордайского района, из-за которой начались массовые беспорядки.

"5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте", - сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинга СЦК.

"Примерно в 19.00 часов 7 февраля на окраине села Масанчи между местными жителями на почве хулиганских побуждений произошла групповая драка, в которой приняли участие около 70 человек. К месту конфликта прибыли сотрудники Кордайского отдела полиции", - рассказал Калайчиди.

По его словам, в это время провокаторы и очевидцы снимали инцидент и с различными комментариями рассылали в соцсети.

"Это спровоцировало эскалацию конфликта и вовлечение в него жителей близлежащих населенных пунктов. Это порядка 300 человек. В этой связи в поселок Масанчи из Актобе для обеспечения правопорядка были направлены дополнительные силы из трех близлежащих районов. Вместе с тем агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться законным требованиям полицейских и оказывала активное, злостное сопротивление с применением камней, металлических предметов и даже огнестрельного оружия", - озвучил Калайчиди. Постепенно конфликт распространился на села Алкоты и Булакбота и сопровождался поджогами домостроений. "К месту происшествия прибыли сотрудники Нацгвардии, после чего конфликт поэтапно был локализован примерно к двум часам ночи. К сожалению, в ходе массовых беспорядков погибли 10 человек, 43 госпитализированы. Сейчас в больницах находятся 39 человек. Приношу свои соболезнования близким погибших", - сообщил замминистра.

Число погибших в результате событий в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области возросло до 10.

"На утро 9 февраля 10 человек скончались", - сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге СЦК.

По данным вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой, 8 человек погибли на месте.

"Двое, к сожалению, после оперативных вмешательств через 12-21 часов после операции погибли от множественных повреждений органов брюшной полости", - пояснила Актаева.

Калайчиди заявил, что полиция не применяла оружие в ходе событий в Кордайском районе Жамбылской области.

"В числе получивших ранения пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения. При этом хочу отметить, что полицейские оружие не применяли", - cказал Калайчиди.

По его словам, в результате пожаров пострадали 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

"На месте находятся первый заместитель генерального прокурора и заместитель министра внутренних дел. Уголовное расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса - 272 ("Организация и участие в массовых беспорядках") и 99 ("Убийство")", - добавил он.

Изъято два охотничьих ружья, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью.