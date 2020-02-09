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Vit: Да ладно, прекращай. "наших бьют", а дунгане не наши? Армяне не наши? Русские не наши? Конечно, не "наши": НИКОГДА и НИГДЕ ни один народ не ассимилируется в другой...
09.02.20 11:28
alex_60
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Какой смысл об одном и том же каждый день писать. ничего нового.
09.02.20 11:23
Vit
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
pro100tak: Исправил. Но там не сильно большая ошибка. И как говорил мой один хороший знакомый друг казах, вы русские, украинцы, беларуссы для нас все на одно лицо)) :lol:
09.02.20 10:54
Vit
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
ACROS: Да ладно, прекращай. "наших бьют", а дунгане не наши? Армяне не наши? Русские не наши? Это все плоды политики переименований, языковой. И потому многие стали думать что они...
09.02.20 10:48
ACROS
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Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны – Токаев

КазТАГ

9 февраля 2020, 11:31 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны, передает КазТАГ.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», - написал Токаев в воскресенье на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

«Они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать! (…) В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране», - заявил Токаев.

Источник фото: из открытых источников
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