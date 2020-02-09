Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны, передает КазТАГ.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», - написал Токаев в воскресенье на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

«Они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие - наше достояние, никто не вправе его подрывать! (…) В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране», - заявил Токаев.

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