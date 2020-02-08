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abaika95
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Цитата// До тех пор пока не перестанут врать и держать народ за идиотов, возможны худшие сценарии.До тех пор пока чиновники будут ценить своё кресло и свой зад выше государственных интересов,...
08.02.20 23:15
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер, по билетам на форуме НГ подробности будут?)
08.02.20 23:13
drakon
Чижик-пыжик, где ты был?
Пока я отсутствовал один час дома, c.radikal.ru придетал видимо 1 чижик-пыжик, поклевал немного. Интересно,другим чижикам он рассказал, где - можно покушать... :lol: :oops:
08.02.20 22:36
peshexod
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
До тех пор пока не перестанут врать и держать народ за идиотов, возможны худшие сценарии. До тех пор пока чиновники будут ценить своё кресло и свой зад выше государственных интересов, государство...
08.02.20 22:30
alex_60
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Ресторан армянский в Караганде.
08.02.20 22:27
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"Чтобы эмоции были живые" - новая персональная выставка Георгия Сокова открылась в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 февраля 2020, 20:58 |  Культура

В графической серии «Антропоморфная геометрия» 38 листов, созданных в период с 2016-го по 2019 год. Все работы выполнены гелевой ручкой в черно-белой гамме. 

Память, 2019 / Пират, 2016

На первом этаже картинной галереи в пятницу, 7 февраля, было многолюдно. Выставки члена Союза художников РК Георгия СОКОВА традиционно вызывают интерес у любителей искусства.

В 2019 году это уже вторая выставка автора, на которой он представляет не живописные, а графические работы. И если первая объединяла изображения птиц, то эта серия вобрала работы, где в общий рисунок вплетены образы человеческие.

Перелетные птицы, 2019 / Дух лесов, 2019

- С Георгием Михайловичем мы знакомы уже лет двадцать и этим знакомством я очень горжусь,– сказал на открытии выставки председатель правления Костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. - Уважаю его, как старшего товарища из того, советского, железобетонного, нашего общего прошлого. Не знаю, из какого цемента этот бетон замешивался. Вроде путь обычный, как у всех: учеба, армия, работа. И откуда только силы, позволяющие все годы проторять путь тем коллегам, которые идут за ним? В начале этого года он опять задал ритм всем нашим художникам. Каждая работа на этой выставке, несмотря на простоту в техническом исполнении, композиционно и философски настолько мастерски выполнена, что дает пищу для долгих размышлений. Я сегодня, наверное, и заснуть не смогу, буду обдумывать увиденное.

На вопрос, как так можно все так нарисовать гелевой ручкой, Соков отвечает: дело не в ручке, а в руках.

- Я живу долго и ежегодно делаю одну выставку, а то и две, - обратился он к зрителям, - и на каждой выставке приходится что-нибудь говорить. Я думаю, что, наверное, хватит говорить. Сказано уже много приятного, за это спасибо. Ну что говорить? Вот работы, вот смотрите. Если есть у зрителя отношение к работам - положительное ли, отрицательное - это уже для меня важно. Главное - чтобы не было равнодушных, чтобы работы стимулировали интеллект и  фантазию человека. Чтобы эмоции были живые. Значит, не зря делал эту выставку.

Меланхолия, 2019 / В огне, 2019

Не любит Георгий Михайлович, когда его произведения пытаются истолковать и расшифровать. Поиски подтекстов и тайных смыслов считает лишней суетой. 

 

Земля и небо, 2017 / Бабочка, 2019

Прав он, ведь картины и музыку не продумывать надо, а прочувствовать. А кто жаждет мыслительных экзерсисов, добро пожаловать в науку. Несомненно, чувства, как и логика, базируются в мозге, ибо и то, и другое – производное разума. Вот только изобразительное искусство более настраивает мозг на чувственную волну.

Улыбка, 2019 / Крик, 2019

Чтобы прочувствовать соковскую графику, надо увидеть её увидеть. Такая возможность будет у жителей и гостей Костаная ещё в течение месяца.

Просветленный, 2019 / Время, 2019

Фото Ксении РЕБИК
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