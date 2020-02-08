Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане

Казахскую национальную борьбу (қазақша күрес) начнут преподавать в школах Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Наша главная цель - вывести қазақша күрес на мировой уровень. Мы планируем ввести қазақша күрес в школьную программу. Подготовлена 100-часовая учебная программа от начального до спортивного уровня. В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана будут включены в физкультуру. Чтобы қазақша күрес обучались во всех школах страны, нужно вовлечь специалистов", - сообщил министр информации и общественного развития, президент федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев.

Для подготовки специалистов в Нур-Султане откроют Академию казахской национальной борьбы.

"Академия не только будет обучать специалистов, но и займется повышением квалификации, также изучением национальной борьбы с научно-практической точки зрения. Как и ко всем видам спорта, мы должны научно относиться к қазақша күрес", - сказал Абаев на пресс-конференции в СЦК.