Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию в Кордайском районе Жамбылской области, откуда поступают сообщения о «конфликте» между жителями, сообщает Радио "Азаттык".

Токаев вечером 7 февраля написал в Twitter'е, что групповой дракой в этом регионе «попытались воспользоваться провокаторы».

Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения, следы погромов. Подтвердить, на самом ли деле эти видео сделаны в Кордайском районе, не представляется возможным.

По информации департамента Жамбылской области, «конфликт локализован», начато расследование по статье уголовного кодекса «Хулиганство», зачинщики и участники драки «устанавливаются».

Токаев заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Причины драки и ее последствия власти не называют.

7 февраля полиция сообщила также об инциденте в расположенном рядом с Масанчи селе Сортобе. Там, по версии полицейских, водитель остановленного патрулем автомобиля проигнорировал требования проехать в отделение в связи с выявленными правонарушениями. Предполагаемый нарушитель заехал во двор своего дома, а его родственники оказали физическое сопротивление полицейским, нанесли им телесные повреждения, говорят в департаменте. Два человека задержаны. Полиция сообщила о расследовании по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Связан ли как-либо инцидент в Сортобе с дракой в Масанчи - не уточняется.

Сёла Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Численность населения села Масанчи, по данным переписи 2009 года, составляла более 13 тысяч с половиной человек. В Сортобе, согласно сведениям той же переписи, проживало более 14 тысяч человек. Значительную часть населения этих сёл составляют этнические дунгане.

Корреспонденты "Азаттыка" утром 8 февраля прибыли в село Масанчи и сделали эти фотографии.

Телеканал КТК опубликовал сюжет из села Сортобе Кордайского района Жамбылской области, где днем 7 февраля произошел конфликт между местными жителями и стражами порядка.

Кадры сделаны очевидцами.

Ранее в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области сообщали, что 7 февраля в селе Сортобе местные жители напали на полицейских, нанеся им телесные повреждения и повредив камнями служебное авто. Двоих нападавших задержали, сообщает tengrinews.kz.

Вечером того же дня в соседнем селе Масанчи произошла массовая драка. Причины и виновники потасовки устанавливаются. В департаменте полиции региона сообщили, что конфликт локализован.

Как передает КазТАГ, вечером 7 февраля председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил о том, что его избили и почти все село Масанчи Кордайского района Жамбылской области горит.

«Я тоже избит. Все село горит. Все дома поджигают – все село в зареве. Силовиков нет. Прибывшие молодчики избивают, могут быть жертвы. Они поджигают все дома, машины – все подвергается разгрому», - сказал Дауров корреспонденту агентства в пятницу.

Корреспонденту агентства удалось дозвониться до дежурной части департамента полиции (ДП) Жамбылской области, но там заявили, что не владеют информацией о том, что в Масанчи происходят погромы и прибывшие в село из других населенных пунктов избивают местных жителей.

Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал корреспонденту МИА КазТАГ, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

«Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», - сказал Дауров.

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим", - говорится в заявлении.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.

"В связи с этим поручаю:

Первое. Создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством Заместителя Премьер-Министра Сапарбаева Бердибека Машбековича.

Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта.

Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

Правительственная комиссия совместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять План восстановления собственности пострадавших.

Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь.

Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.

Виновные должны быть строго наказаны.

Третье. Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - говорится в заявлении.

По его словам, "мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства".

"Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, в том числе и в первую очередь провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию.

Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников.

Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности.

Государственные органы со своей стороны примут все необходимые меры для решения возникших проблем", - добавил Президент Казахстана.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал события, произошедшие в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Произошла трагедия, погибли люди, к сожалению. Это произошло в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения. Ситуация находится на прямом контроле Главы государства. Создана правкомиссия, которая уже отбыла в Жамбылскую область. Комиссию возглавил вице-премьер Бердибек Сапарбаев", - сказал Абаев на пресс-конференции в Нур-Султане.

Министр пообещал, что вся информация об инциденте будет предоставляться оперативно.

"Уже сегодня с места будут комментарии вице-премьера. Еще раз хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, журналистам, блогерам, редакторам различных каналов. Сейчас мы все должны осознать ту степень ответственности ,которая лежит на нас. Любая информация, распространяемая в СМИ, должна отвечать главному критерию - критерию достоверности. Всю информацию достоверную мы вам предоставим.

Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация, поэтому еще раз призываю к достоверности. Мы не должны допустить распространения данных новостей", - добавил министр информации.

В результате массовой драки и поджогов в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области пострадали 30 домов и 23 автомобиля, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге СЦК сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогам по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр места, в дальнейшем будут более уточненные данные", - сообщил он.

"7 февраля в 19.00 в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка", - сказал министр.

По его словам, одновременно провокаторы снимали происходящее на видео и через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков человек получили огнестрельные ранения и телесные повреждения. 8 человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сообщил Тургумбаев.

Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель генерального прокурора. В результате чрезвычайных оперативных мероприятий силами правопорядка конфликт был локализован.

"В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции. У них изъяты два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье 99 УК "Убийство", - сообщил Тургумбаев.