Коронавирус убил 722 человека, заражены более 34 тысяч
tengrinews.kz
Число погибших от коронавируса нового типа по состоянию на утро 8 февраля возросло до 724 человек, количество заразившихся достигло свыше 34,8 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050 человек. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.
© Синьхуа
Таким образом, число жертв увеличилось за сутки на 88 человек. Днем ранее официально сообщалось о 636 умерших и 31,1 тысячи заболевших.
Между тем китайские ученые назвали вероятного промежуточного носителя нового коронавируса, пишет Daily Mail. По их данным, это панголин - животное, чешуя которого часто используется в китайской народной медицине, а мясо употребляют в пищу в Китае и Вьетнаме.
Специалисты предположили, что коронавирус может передаваться от летучих мышей к человеку при участии панголинов. Ученые проанализировали тысячу образцов генетического материала и установили, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у диких панголинов, на 99 процентов идентична геному 2019-nCoV у заболевших людей.
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