Форум
drakon
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Как только он закончится, будем к гласу народа прислушиваться, Кто знает, когда мараторий - закончится... :lol: :oops:
08.02.20 13:42
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: То читаешь, то пишешь. ---А что , ты это одновременно делаешь? Прям таки -Цезарь !
08.02.20 13:30
maxsaf
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
elektron: срочно ономастов в америку Где Америка столько исторических личностей найдет? ))
08.02.20 13:24
elektron
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
//- У нас был человек, который приехал к нам, 3 дня жил у нас в городе, приехал откуда-то из Алматы, 29 петиций составил о переименовании улиц,// Это теперь новое веяние? Приедет, бог знает кто на...
08.02.20 13:11
Козлов я
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Очень много помогал жителям Рулного Источник:www.ng.kz
08.02.20 13:01
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Коронавирус убил 722 человека, заражены более 34 тысяч

tengrinews.kz

8 февраля 2020, 10:18 |  Происшествия

Число погибших от коронавируса нового типа по состоянию на утро 8 февраля возросло до 724 человек, количество заразившихся достигло свыше 34,8 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050 человек. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.  

© Синьхуа

Таким образом, число жертв увеличилось за сутки на 88 человек. Днем ранее официально сообщалось о 636 умерших и 31,1 тысячи заболевших.

Большинство новых смертельных случаев и случаев инфицирования зафиксированы в городе Ухань (провинция Хубэй), где находится очаг распространения коронавируса 2019-nCoV. Еще несколько человек погибли в других провинциях Китая.

 

Между тем китайские ученые назвали вероятного промежуточного носителя нового коронавируса, пишет Daily Mail. По их данным, это панголин - животное, чешуя которого часто используется в китайской народной медицине, а мясо употребляют в пищу в Китае и Вьетнаме.

 

Специалисты предположили, что коронавирус может передаваться от летучих мышей к человеку при участии панголинов. Ученые проанализировали тысячу образцов генетического материала и установили, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у диких панголинов, на 99 процентов идентична геному 2019-nCoV у заболевших людей.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.02.20 10:51 Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
08.02.20 09:35 Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
07.02.20 18:06 В "Казпочте" объяснили ситуацию с почтовым сообщением с Китаем
07.02.20 17:28 В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок
07.02.20 16:54 "Ай да Пушкин!" - Выставка портретов великого русского поэта открылась в Костанае
07.02.20 14:44 Престарелая женщин и ее сын погибли при пожаре в своей квартире в Рудном
07.02.20 11:21 Судебное следствие по уголовному делу Василия Розинова завершено
07.02.20 10:44 Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
07.02.20 09:50 Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
07.02.20 08:54 В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Боитесь ли вы заболеть коронавирусом нового типа из-за эпидемии в Китае?
Да. Судя по сообщениям СМИ, темпы заболеваемости растут с каждым днем.
Да. Я не верю, что власти Казахстана способны защитить страну от этого вируса.
Нет. Опасность этого коронавируса сильно преувеличена из-за шумихи в СМИ.
Нет. Власти Казахстана делают все необходимое для защиты от эпидемии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 1
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх