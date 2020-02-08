Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Георгий ГОВОРОВ
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением, которая прошла в горакимате 7 февраля.
- В сентябре мы потеряли друга, журналиста газеты «Хорошее дело» Сергея Петренко, который очень много сделал для нашего города, - сказала Корчагина. – Он освещал злободневные вопросы. Очень много помогал жителям Рулного. Поэтому хотелось бы предложить назвать улицу в его честь. Конечно, он всегда был категорически против любого переименования. Но назвать новую улицу в строящемся микрорайоне, я думаю, будет достойной памятью для человека, который старался для города и много сделал для его жителей.
Напомним, Сергея Петренко нашли мёртвым в своей квартире утром 12 сентября. Ему было всего 42 года.
Бахытжан Гаязов инициативу поддержал:
- Не вопрос, есть у нас комиссия, Елена Вадимовна (заместитель акима Рудного по социальным вопросам – «НГ») зарегистрирует на рассмотрение. Комиссия рассмотрит и, я думаю, вопрос будет решён положительно. Единственное - там по мораторию (запрет на переименование улиц – «НГ») нам надо будет узнать, если его снимут, время пришло ряд улиц переименовать. У нас есть улица Ленина до сих пор. Ряд других улиц… Те улицы, которые уже ни о чём нам не говорят. Может быть, именами выдающихся деятелей и назвать эти улицы.
На последнюю часть речи акима отреагировала пенсионерка Лидия БУБЁНОВА. Она живёт в Рудном 62 года.
- Мало того, что развалили ДК «Строитель», если сейчас уберут название улиц Пионерская и Строительная, то тем, ко прожил в Рудном всю жизнь, будет обидно, - заявила она. – Мне обидно будет! Моя Пионерская улица мало того, что развалилась, так ещё и название поменяют. Нет, так не пойдёт!
Аким ответил, что в комиссию по переименования войдут разные люди, будет учтено мнение населения, а исходить она будет из того, «что приемлемо или неприемлемо». Гаязов признал, что часто ностальгирует по советскому времени, но подытожил: «Время то двигается, будем смотреть, подойдём комплексно к этим вопросам».
Отметим, что за 10 минут до вопроса Екатерины Корчагиной о возможности переименования улиц в Рудном спросила и редактор информационного портала iagorod.kz Ирина Старикова.
- У нас был человек, который приехал к нам, 3 дня жил у нас в городе, приехал откуда-то из Алматы, 29 петиций составил о переименовании улиц, - рассказал Гаязов. – Но, как я слышал, что у нас пока мораторий на переименование. Как только он закончится, будем к гласу народа прислушиваться, будем двигать эти вопросы по переименованию. Я знаю, у нас много есть улиц безымянных (имеется ввиду, что в названии улицы нет имени исторической личности - «НГ»), может быть, их стоит переименовать. Но это надо делать не по-живому и не умаляя заслуг тех людей из СССР и суверенного Казахстана, имена которых уже носят улицы Рудного.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 107
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer: Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне, посмотрим чем закончатся. Би-би-си, Минск: Россия не дала Беларуси скидку на нефть. Переговоры Путина и Лукашенко закончились без...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Ну-ка, дай ссылку - по какому закону запрещено критиковать? Оскорблять - да, нельзя, но это и у нас нельзя. Гуглите, заметок много с фабулами правонарушении. Одна из заметок:...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Местные , да позвоните ему уже .Ведь кто - то с ним контактировал ? Он номер мне сбрасывал-- потерял . Знаю только стационарные. Если кто решит позвонить - пишите в личку .Кстати , дочке его уже год...
Флуд и оффтопик (часть 4)
И вопрос. Дух у акима на подчиненных - это что? Это же вроде в разборках между "братками" нужен дух. Вот у Героя РФ, нашего земляка, полковника С.Султангабиева была сила духа и много еще...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ну рассмешили старожилы форума. ;-) :lol: . Действительно, кто же это в арафатке :-x . Были же еще форумчане, другие, типа Тревэл, что ли, другие погремушки не вспомнил. А 95-ый на Заканыча...