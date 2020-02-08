Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном

С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением, которая прошла в горакимате 7 февраля.

- В сентябре мы потеряли друга, журналиста газеты «Хорошее дело» Сергея Петренко, который очень много сделал для нашего города, - сказала Корчагина. – Он освещал злободневные вопросы. Очень много помогал жителям Рулного. Поэтому хотелось бы предложить назвать улицу в его честь. Конечно, он всегда был категорически против любого переименования. Но назвать новую улицу в строящемся микрорайоне, я думаю, будет достойной памятью для человека, который старался для города и много сделал для его жителей.

Напомним, Сергея Петренко нашли мёртвым в своей квартире утром 12 сентября. Ему было всего 42 года.

Бахытжан Гаязов инициативу поддержал:

- Не вопрос, есть у нас комиссия, Елена Вадимовна (заместитель акима Рудного по социальным вопросам – «НГ») зарегистрирует на рассмотрение. Комиссия рассмотрит и, я думаю, вопрос будет решён положительно. Единственное - там по мораторию (запрет на переименование улиц – «НГ») нам надо будет узнать, если его снимут, время пришло ряд улиц переименовать. У нас есть улица Ленина до сих пор. Ряд других улиц… Те улицы, которые уже ни о чём нам не говорят. Может быть, именами выдающихся деятелей и назвать эти улицы.

На последнюю часть речи акима отреагировала пенсионерка Лидия БУБЁНОВА. Она живёт в Рудном 62 года.

- Мало того, что развалили ДК «Строитель», если сейчас уберут название улиц Пионерская и Строительная, то тем, ко прожил в Рудном всю жизнь, будет обидно, - заявила она. – Мне обидно будет! Моя Пионерская улица мало того, что развалилась, так ещё и название поменяют. Нет, так не пойдёт!

Аким ответил, что в комиссию по переименования войдут разные люди, будет учтено мнение населения, а исходить она будет из того, «что приемлемо или неприемлемо». Гаязов признал, что часто ностальгирует по советскому времени, но подытожил: «Время то двигается, будем смотреть, подойдём комплексно к этим вопросам».

Отметим, что за 10 минут до вопроса Екатерины Корчагиной о возможности переименования улиц в Рудном спросила и редактор информационного портала iagorod.kz Ирина Старикова.

- У нас был человек, который приехал к нам, 3 дня жил у нас в городе, приехал откуда-то из Алматы, 29 петиций составил о переименовании улиц, - рассказал Гаязов. – Но, как я слышал, что у нас пока мораторий на переименование. Как только он закончится, будем к гласу народа прислушиваться, будем двигать эти вопросы по переименованию. Я знаю, у нас много есть улиц безымянных (имеется ввиду, что в названии улицы нет имени исторической личности - «НГ»), может быть, их стоит переименовать. Но это надо делать не по-живому и не умаляя заслуг тех людей из СССР и суверенного Казахстана, имена которых уже носят улицы Рудного.

Фото Георгия ГОВОРОВА