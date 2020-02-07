В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок
ДТП произошло на 44-м километре между поселками Глазуновка и Семеновка. На месте происшествия работает полиция. По данным пресс-службы ДП Костанайской области, в одной из машин находились дети.
Произошло столкновение автомашин "ВАЗ-2110" и Volkswagen Caravelle, под управлением 29-летнего водителя. По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что ВАЗ выбросило на встречную полосу, возможно из-за гололеда
В результате пострадала семья, которая ехала в автомобиле "Ваз-2110". В машине находилось трое детей и двое взрослых.
В областную детскую больницу доставлена 6-летняя девочка с черепно-мозговой травмой. Госпитализирована в реанимацию. Двое других детей, в возрасте 0,5 года и 2 года доставлены в больницу для консультации травмотолога. Явных повреждений нет.
Фото со страницы в Facebook Saqshy Qostanai
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Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Мож 9 мрн дом 5. Оттуда видно мечеть? )) От туда можешь Рудный увидеть (зависит от геологического местоположения) Но не мечеть. ;-) Ну в крайнем случае красный партизан.
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Иногда он "косит" слишком правдоподобно )) Ну под пивас, рефлекс, просыпается :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Иногда он "косит" слишком правдоподобно ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin: Тут два варианта, либо Заканыч, либо один из старожилов маскируется под арафаткой. А в Рудном на Абая 95-ть видно мечеть? :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Не-а, Абайка за отруби ваще не в курсе )) Не факт. Смотри выше, Козлов Я. Отметил. Преимущество интеллигентного человека в том, что он может косить под дурака, А вот наоборот не очень...