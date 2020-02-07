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В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок

7 февраля 2020, 17:28 |  Происшествия

ДТП произошло на 44-м километре между поселками Глазуновка и Семеновка. На месте происшествия работает полиция. По данным  пресс-службы ДП Костанайской области, в одной из машин находились дети.

Произошло столкновение автомашин "ВАЗ-2110" и  ‎Volkswagen Caravelle, под управлением  29-летнего водителя. По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что ВАЗ выбросило на встречную полосу, возможно из-за гололеда

В результате пострадала семья, которая ехала в автомобиле "Ваз-2110". В машине находилось трое детей и двое взрослых. 

В  областную детскую больницу доставлена 6-летняя девочка с черепно-мозговой травмой. Госпитализирована в реанимацию. Двое других детей, в возрасте 0,5 года и 2 года доставлены в больницу для консультации травмотолога. Явных повреждений нет.

Фото со страницы в Facebook Saqshy Qostanai
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§ seroff
В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок
seroff


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Сообщений: 292
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.02.20 - 23:02
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