В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок

ДТП произошло на 44-м километре между поселками Глазуновка и Семеновка. На месте происшествия работает полиция. По данным пресс-службы ДП Костанайской области, в одной из машин находились дети.

Произошло столкновение автомашин "ВАЗ-2110" и ‎Volkswagen Caravelle, под управлением 29-летнего водителя. По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что ВАЗ выбросило на встречную полосу, возможно из-за гололеда

В результате пострадала семья, которая ехала в автомобиле "Ваз-2110". В машине находилось трое детей и двое взрослых.

В областную детскую больницу доставлена 6-летняя девочка с черепно-мозговой травмой. Госпитализирована в реанимацию. Двое других детей, в возрасте 0,5 года и 2 года доставлены в больницу для консультации травмотолога. Явных повреждений нет.

Фото со страницы в Facebook Saqshy Qostanai