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"Ай да Пушкин!" - Выставка портретов великого русского поэта открылась в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

7 февраля 2020, 16:54 |  Культура

На выставке, которая открылась в областной библиотеке, представлены копии портретов  классика из Государственного музея А. С. Пушкина. Вернисаж состоялся сегодня, 7 февраля. В экспозиции представлены работы, созданные художниками на протяжении более чем 200 лет.

Выставку открыли ко дню памяти Александра Пушкина, который традиционно отмечают в день его смерти, 10 февраля.

- Сказать, какой портрет больше всего соответствует реальному образу Пушкина, сложно. Его фотографий не существует, - рассказала представитель российского центра науки и культуры в Нур-Султане Ольга СКАЛЬЧУК. - Каноном принято считать портрет кисти художника Ореста Кипренского. Его все хорошо знают, потому что он есть во всех учебниках литературы. На этой выставке представлены как прижизненные портреты художника, к примеру, из его раннего детства, так и портреты современных художников. Например, Никаса Сафронова. И эта выставка показывает, что у каждого художника - свой Пушкин.

Портреты, действительно, были разными, как по передаваемому образу, так и по стилю. И даже один и тот же художник в разное время представлял себе поэта и прозаика в разных образах.

На портрете Василия Шухаева 1936 года, поэт - чистый араб, темный с широким и приплюснутым носом, а на его же портрете 1960 года -  лощеный европеец,  "как денди лондонский одет".

На акварели "мастера штриха" Анатолия Зверева 1983 года он чем-то напоминает "гламурного подонка" Павла Волю...

...а на портрете иллюстратора Геннадия Новожилова 1970 года - удивленного ребенка с огромными голубыми глазами.

- У каждого из нас - тоже свой Пушкин, - сказал на открытии выставки представитель российского центра науки и культуры в Нур-Султане Константин ВОРОБЬЕВ. - Для кого-то важно, что он стал основоположником русского литературного языка, для кого-то интересны его отношения с властью, а для кого-то - с женщинами. Двадцать лет назад я возглавлял государственную  комиссию, которая реализовывала федеральную программу по празднованию 200-летия Пушкина. На тот момент это была единственная федеральная программа в истории современной России, которая была выполнена полностью. Тогда на сэкономленные деньги какие-то умельцы выткали дорожку, очень красивую, длиной 200 метров, на которой были имена всех барышень, которые, скажем так, попали в поле зрения великого поэта. На ней оказалось около 500 имен! Человек жил полной жизнью, писал от души, знал чаяния простого народа и чтил высокую поэзию.

До сих пор не стихают споры по поводу великого поэта. Воробьев на вернисаже вспомнил, как известный российский писатель Михаил Веллер в одном из выступлений перед студентами-славистами заявил, что Пушкин - не наше все, что сюжет "Онегина" банален. И отметил: о каком величии поэта может идти речь, если никто не знает его матери?

- Я тогда, честно говоря, удивился! - признался Воробьев. - На самом деле, мать Пушкина, Надежда Осиповна Ганнибал, как-то ушла в тень, потому что почти не занималась его воспитанием.

Действительно, в начале 19 века в семьях русских дворян детей воспитывали няньки, дядьки и учителя.

Конечно, на выставке в Костанае говорили в первую очередь о величии классика. Было прочитано письмо Татьяны к Онегину на казахском языке в переводе Абая Кунанбаева,  все жедающие фотографировались с сотрудниками библиотеки, которые были в костюмах Лариной и Онегина.

- Для Костаная - это очень значимая выставка, - поделился мнением с "НГ" художник Олег КУСКОВ. - Очень разные образы воплотили художники разных эпох. Приятно, что в нашем городе много желающих взглянуть на классика их глазами, по новому.

Выставка портретов Пушкина в усеченном варианте экспонировалась в Костанайском областном русском драматическом театре еще в октябре 2019 года. По словам директора театра Юрия Ивлева, она имела такой успех, что  в феврале 2020 - го решено было организовать более полную экспозицию.

Посетить выставку портретов Пушкина, расположенную на первом этаже "толстовки", можно в течение месяца. Потом она переедет на четвертый этаж библиотеки, а позже - в другие города Казахстана.

Костанай стал первым после столицы городом страны, увидившим портреты русского классика.
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§ abaika95
Re: "Ай да Пушкин!" - Выставка портретов великого...
abaika95


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Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязательно надо посетить)
Я раньше увлекался Пушкиноведеньем
Изучал Пушкинскую эпоху и ярких личностей того времени)
Тут недавно по сети гулял фейк,якобы прижизненная фотография Пушкина,жалко что фейк,там он очень похож на себя нарисованного)

И Надеюсь знаменитый портрет Пушкина в шляпе на выставке есть?)
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