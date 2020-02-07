Судебное следствие по уголовному делу Василия Розинова завершено

Последние заседания в рамках этого этапа судебного разбирательства прошли 6 февраля. Судья Батырбек Кудабаев назначил дату, к которой стороны должны быть готовы высказаться в прениях.

Фото Галины КАТКОВОЙ



Процесс над основателем группы компаний «Иволга» Василием Розиновым начался в суде № 2 Костаная 17 сентября 2019 года. Одного из крупнейших казахстанских предпринимателей в сфере АПК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он предан суду по ч. 4. п. «б» ст. 177 УК РК в редакции 1997 года. Обвинение в лице Генеральной прокуратуры РК считает, что предприниматель умышленно не вернул кредитные средства Евразийскому банку развития, в залог были предоставлены необеспеченные зерновые расписки. Банк - в статусе потерпевшего. До возбуждения уголовного дела в отношении Розинова ТОО «Иволга холдинг» - финансовый центр, объединявший более 20 аффилированных товариществ - не раз фигурировало в гражданских судах по обращениям ЕАБР об истребовании задолженностей.

Общий долг заемщика Евразийскому банку развития, говорилось в обвинительном заключении, составляет $49,9 млн, или около 19 млрд по курсу тенге на дату начала уголовного процесса.

На последних судебных заседаниях стороны сверяли статистические данные с имеющейся в деле информацией о количестве зерна на элеваторах. А также сличали сведения по платежам, которые производятся в пользу ЕАБР по нескольким исполнительным производствам. Суммы - от 3,8 млн тенге до 2 000 тенге. Платят как предприятия, так и сам предприниматель, как физическое лицо, часть средств в том числе отчисляется с пенсии Розинова. Из-за непогашенных долгов по состоявшимся судебным решениям для него уже несколько лет ограничен выезд за пределы Казахстана.

Обвинения в мошенничестве основатель группы компаний «Иволга» категорически не признает. Сформировавшуюся задолженность связывает с экономическими проблемами компании.

В ходе процесса было опрошено около 250 свидетелей, исследованы материалы в более чем 100 томах уголовного дела и 30 томах кредитного досье. На время суда для Розинова была избрана мера пресечения - нахождение под залогом в размере 12 млн 625 тыс. тенге.

Пока шел уголовный процесс, в Специализированном межрайонном экономическом суде банкротами были признаны ТОО «Иволга холдинг» и аффилированное с ним ТОО «Ряжское», которые проходили процедуру реабилитации. Решение суда обжалуется. ТОО «Сарыкольский элеватор», также относящееся к группе компаний «Иволга», признано банкротом и в апелляционной инстанции.

В кулуарах одного из судебных заседаний по своему уголовному делу Василий Розинов заявлял, что по окончании процесса все сделает, чтобы не дать уничтожить свою компанию.

Прения сторон - заключительный этап разбирательства перед вынесением приговора.