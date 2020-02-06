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abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Цитата-// Это все наследие единой страны// Какой единой страны?) Может наследие бывшей единой страны?) Ну тогда вопрос закрываем,везде так,не мы одни такие кронировкой занятые,всем спасибо)
06.02.20 21:22
abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Цитата-//Возьмём для примера Беларусь// Да там смотрю активисты по креативнее нашего Юджина) и подписи к картинкам с деревьями по веселее) надо его туда на стажировку отправить) пусть учится)
06.02.20 21:19
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую/ Да а что?)
06.02.20 21:01
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую?
06.02.20 20:21
3DO
Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики поддержали
Цитата: "Да,содержать семью,например" Речь идет о тех случаях, когда женщина решает таки рожать. Плевать, что мужчина не хочет ребенка, и не обещает дальнейшую семейную жизнь, не расположен...
06.02.20 20:18
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Трудоустройство по звонку: депутат предложила ужесточить наказание

6 февраля 2020, 21:10 |  Общество

Депутат Мажилиса Жулдыз Омарбекова предложила ужесточить ответственность за устройство на работу по звонку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Когда говорят, что в нашей стране нет идеологии, я не согласна. В нашей стране идеология под названием "коррупция". У коррупции разные лица и разные виды. Самое страшное - это устройство на работу. Давно было такое выражение: "Не надо захватывать завод, достаточно назначить своего директора". Когда мы говорим об угрозе национальной безопасности, неквалифицированный сотрудник - это и есть угроза национальной безопасности. На рабочей группе мой коллега со мной не согласился, потому что мы часто рекомендуем людей на должности. Рекомендовать и заставлять брать человека за вознаграждение - это и есть коррупция. Что вы думаете, стоит ли ввести такую норму?" - спросила Жулдыз Омарбекова во время презентации поправок по вопросам противодействия коррупции в Мажилисе.

 

"Действительно, коррупция, в том числе в вопросах трудоустройства, имеет место. И наша следственно-оперативная практика показывает, достаточно много фактов таких выявляется по организациям образования, здравоохранения и другим", - ответил Олжас Бектенов.

Он сообщил, что по законодательству на данный момент такие действия являются проступком, дискредитирующим государственную службу.

"Человек данный подлежит увольнению, а человек, уволенный по дискредитирующему проступку, не может работать. На мой взгляд, это достаточно жесткая мера за данное нарушение. Если же, к примеру, будет доказан факт, что он позвонил не просто так, а за это получил материальную выгоду, взятку, то он будет отвечать совсем по другой статье Уголовного кодеса - по 366-й статье. Чисто за звонок, мне кажется, достаточно уволить по дискредитации, так как он опорочил звание государственной службы", - ответил Олжас Бектенов.

"Сколько было на вашей практике, когда вы привлекали из-за звонка?" - спросила депутат Мажилиса.

"Я затрудняюсь точно сказать, я могу поднять цифры. За устройство на работу у нас есть статистика", - ответил Олжас Бектенов.
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