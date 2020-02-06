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abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Цитата-// Это все наследие единой страны// Какой единой страны?) Может наследие бывшей единой страны?) Ну тогда вопрос закрываем,везде так,не мы одни такие кронировкой занятые,всем спасибо)
06.02.20 21:22
abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Цитата-//Возьмём для примера Беларусь// Да там смотрю активисты по креативнее нашего Юджина) и подписи к картинкам с деревьями по веселее) надо его туда на стажировку отправить) пусть учится)
06.02.20 21:19
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую/ Да а что?)
06.02.20 21:01
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Вы когда-нибудь выкладывали тут на форуме фото или картинку любую?
06.02.20 20:21
3DO
Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики поддержали
Цитата: "Да,содержать семью,например" Речь идет о тех случаях, когда женщина решает таки рожать. Плевать, что мужчина не хочет ребенка, и не обещает дальнейшую семейную жизнь, не расположен...
06.02.20 20:18
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Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат

6 февраля 2020, 17:04 |  Общество

Депутат Мажилиса Владислав Косарев высказался о "крышевании" предприятий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

В Мажилисе во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей депутат Косарев попросил вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева "не восхищаться своими успехами".

 

"У нас в стране каждый угол находится под чьей-то "крышей" и каждое предприятие под чьей-то "крышей". Я недавно был в селе, где хозяин крупного хозяйства сказал: "Вот смотри, депутат, у меня сегодня на забой готово 400 быков по 470-500 килограммов веса. Я не могу сдать на мясокомбинат, потому что мясокомбинат не берет. Покупает племянник директора мясокомбината, а потом везет". Это что за бардак? Такие крупные вопросы в стране, которые глаза режут, а вы не видите. Вы же государственный орган. Ответственность перед народом у вас выше, чем у общественной организации", - сказал мажилисмен.

Вице-министр Кайрат Торебаев предложил Владиславу Косареву проработать вопрос детально в рамках рабочей группы по законопроекту о защите прав потребителей.
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Комментарии к новости
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§ Сталкер
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулся? :lol: :lol:
Казахстанцев на органы, коронавирус и аномальные акимы
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§ сайлау курманов
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо в дреме был депутат, теперь проснулся и делает открытие! Крыша есть у любого успешного предпринимателя, а если откажешься платить вам могут такое втюхать чего и не было на самом деле и никто не заступится ни прокурор, ни судья. Проходили, знаем на своей шкуре
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§ Поедатель
Re: Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аллилуйя! Не может быть? Да кто поверит-то!
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§ КГСПС
Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1009
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.02.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Я же говорил, не трогайте его, пусть лучше спит.
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