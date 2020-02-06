Каждое предприятие в Казахстане под чьей-то "крышей" - депутат
Депутат Мажилиса Владислав Косарев высказался о "крышевании" предприятий в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
В Мажилисе во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей депутат Косарев попросил вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева "не восхищаться своими успехами".
"У нас в стране каждый угол находится под чьей-то "крышей" и каждое предприятие под чьей-то "крышей". Я недавно был в селе, где хозяин крупного хозяйства сказал: "Вот смотри, депутат, у меня сегодня на забой готово 400 быков по 470-500 килограммов веса. Я не могу сдать на мясокомбинат, потому что мясокомбинат не берет. Покупает племянник директора мясокомбината, а потом везет". Это что за бардак? Такие крупные вопросы в стране, которые глаза режут, а вы не видите. Вы же государственный орган. Ответственность перед народом у вас выше, чем у общественной организации", - сказал мажилисмен.
Вице-министр Кайрат Торебаев предложил Владиславу Косареву проработать вопрос детально в рамках рабочей группы по законопроекту о защите прав потребителей.
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