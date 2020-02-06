Главный тренер снова покинул рудненский «Горняк», чтобы вернуться в ХК «Южный Урал»
Главный тренер рудненской хоккейной команды «Горняк» Евгений Зиновьев покинул свой пост и вернулся в орский ХК «Южный Урал», передает Iagorod.kz. Клуб пока что официально не подтвердил это, однако на сайте орского клуба уже появилось сообщение о том, что ХК «Южный Урал» подписал двухлетний контракт с новым главным тренером команды Евгением Зиновьевым. Помогать ему будут тренеры Роман Музычко и Владимир Бучельников.
- Сегодня, 4 февраля, хоккейный клуб «Южный Урал» подписал двухлетний контракт с новым главным тренером – Евгением Александровичем Зиновьевым. Он хорошо знаком орским болельщикам, под его руководством команда всегда показывала результат в регулярном чемпионате и выходила в плей-офф. Даже в сезоне 2018/2019, когда Евгений Зиновьев покинул собранную им команду, она показала результат, попав в плей-офф, - сказал генеральный директор ХК «Южный Урал» Олег Игоревич Пивунов. – Евгений Зиновьев приступит к своим обязанностям 7 февраля, но уже на игру, которая состоится 5 февраля в Кургане, он сформирует состав и будет на телефонной связи с Романом Музычко. Также хочу поблагодарить Олега Черкасова и Андрея Скомороху за работу в «Южном Урале» и пожелать им удачи в дальнейшей профессиональной карьере.
Результаты команды «Южный Урал» под руководством Евгения Зиновьева:
Сезон 2010/2011. 6 место в общей турнирной таблице ВХЛ из 20 команд. Выход в плей-офф.
Сезон 2011/2012. 4 место из 23 команд. Выход в плей-офф.
Сезон 2012/2013. 5 место из 27 команд. Выход в плей-офф.
Сезон 2016/2017. Присоединился к команде 5.11.2016. 21 место из 26 команд.
Сезон 2017/2018. 11 место из 27 команд. Выход в плей-офф.
Сезон 2018/2019. Покинул команду 13.10.2018. 16 место из 29 команд. Выход в плей-офф.
Напомним, что Евгений Зиновьев впервые возглавил рудненский «Горняк» в сезоне 2014-2015 гг., именно с ним рудненская команда взяла третье место в Регулярном Чемпионате РК. Зиновьев в 2016 году уже уходил из «Горняка», но в ноябре 2018 года вернулся.
Сейчас рудненский «Горняк» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы ОЧРК, у него 52 очка. Еще недавно Евгений Зиньвьев в своих интервью заверял болельщиков, что «черно-белые» будут биться до последнего, чтобы попасть в зону плей-офф. Потому известие об уходе тренера стало неожиданностью для всех, кто болеет за «Горняк».
Фото Ирины Стариковой
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