Аборт с разрешения мужа. Казахстанки оскорбились, медики поддержали

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов хочет запретить казахстанским женщинам делать аборты без разрешения мужей. Предлагая свои поправки в Кодекс о здоровье, он высказал мнение, что мужчину хотят использовать как быка-осеменителя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Иллюстративное фото из открытых источников

Народный избранник считает, что права мужчин нарушаются. При этом обязанности по воспитанию и обеспечению детей остаются. Вопрос решили вынести на пленарное заседание.

"У мужчины есть не только обязанности, есть права. У нас по Конституции под защитой государства находится не только материнство, но и отцовство. Тогда давайте уберем обязанности мужчин, если вы не даете им права участвовать как одному из субъектов брачных семейных отношений, не даете права участвовать в планировании семьи", - заявил Магеррам Магеррамов.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК, в противном случае женщина не должна требовать от мужчины ровным счетом ничего, никакой помощи, никаких алиментов, ибо сама берет всю ответственность за беременность и роды.

"Здесь вопрос только идет о женщине, состоящей в официальном браке. Потому что если не состоит, у нее нет никаких обязанностей перед кем-то. У нее есть только права. Она может жить с одним, встречаться с другим. Ребенка рожать от третьего", - добавил инициатор законопроекта.

По данным телеканала, из-за когда-то сделанных абортов 15 процентов казахстанских женщин бесплодны. В свою очередь общественники считают, что прерывают беременность чаще из-за сексуальной неграмотности. Они предприняли попытку провести на улице опрос, но в итоге лишь признали, что люди не готовы открыто говорить на тему полового воспитания и безопасного секса.

Как отмечает телеканал, медики в целом предложение депутата об обязательном согласии мужа на аборт поддерживают. Единственное, просят учесть в законопроекте некоторые серьезные нюансы.

"Извините меня, если у женщины дома 5-6 детей. Тут она еще рожает 7-го, неизвестно, завтра чем она его будет кормить. Естественно, право выбора остается за женщиной. Если у нее муж, например, не несет никакой ответственности. Ни материальной, ни духовной, никакой поддержки нет от него. Почему у нас женщины многодетные ходят, митингуют, квартиры нет, еще чего-то, это же все порождает безответственность", - высказалась гинеколог Нуржамал Утемуратова.

Но все же мужчины свои отцовские права отстоять готовы. "Муж должен знать". "Прежде чем ребенок родится, у него есть право на жизнь, а ответственны за него родители, не только мама, но и отец тоже".

А вот женская половина оскорбилась. В мужчинах казахстанки немного сомневаются. "Некоторые, бывает, которые рожают по 10 детей, и потом непонятно, где они все ходят. Это тоже, конечно, плохо. Это, наверное, нужно смотреть и на социальный уровень, на то, как они живут. В общем, 50 на 50".

"У нас нужно, чтоб была надежда на государство, на мужчин, чтобы мужчины оправдывали штаны, которые носят. Он мужчина только ночью и за обеденным столом, а если он не может семью прокормить, конечно, женщина 100 раз подумает, 100 раз поплачет".